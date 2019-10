Porti | a Venezia venerdì 18 si ritrovano gli scali crocieristici europei 2

Porti : a Venezia venerdì 18 si ritrovano gli scali crocieristici europei : Venezia , 15 ott. (Adnkronos) – Nella giornata del 18 ottobre si incontreranno a Venezia i rappresentanti di alcuni tra i principali Porti crocieristici europei per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica con l’obiettivo di arrivare a definire delle linee guida che consentano un nuovo approccio più sostenibile al turismo crocieristico.L’incontro si intitolerà ‘Cruise 2030: ...

Porti : Venezia e Shenzhen insieme per loristica e innovazione : Venezia , 11 ott. (AdnKronos) - Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, è stato delegato da Asso Porti a rappresentare il sistema portuale italiano a Shenzhen in Cina, nel corso della 14a Fiera della logistica internazionale (CILF 2019). L’appu

Porti : Venezia e Shenzhen insieme per loristica e innovazione : Venezia , 11 ott. (AdnKronos) – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, è stato delegato da Asso Porti a rappresentare il sistema portuale italiano a Shenzhen in Cina, nel corso della 14a Fiera della logistica internazionale (CILF 2019). L’appuntamento fieristico, che si tiene nella ricca provincia del Guangdong dal 10 al 12 ottobre, coinvolge oltre 60 mila ...

AeroPorti - ok del Senato ai veicoli elettrici negli scali di Fiumicino - Malpensa e Venezia : Mezzi elettrici obbligatori nei tre gate intercontinentali italiani: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Dal Senato è arrivato il primo via libera al disegno di legge che prevede la sostituzione o la conversione degli automezzi a combustione con veicoli a trazione elettrica nei tre Aeroporti ritenuti di rilevanza strategica. Il provvedimento, approvato con 187 sì e 46 astenuti, passa ora alla Camera per l’approvazione ...