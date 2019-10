Porta a Porta | stasera 15 ottobre lo scontro Salvini contro Renzi

Quarta Repubblica - Luca Telese scippa il Portafogli a Nicola Porro : "Guardate come gira - è un fuorilegge" : Raptus di Luca Telese a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 14 ottobre. Si parlava della manovra, del fatto che la soglia di tracciabilità del contante verrà riabbassata a mille euro. E Telese punta il dito contro il provvedimento, che secondo lui non mira a cont

Catalogna - Guardiola Portavoce dell’indipendentismo : in un filmato l’appello in favore dei 12 leader catalani condannati [VIDEO] : Pep Guardiola si fa portavoce dell’indipendentismo della Catalogna: l’allenatore del Manchester City si esprime in un video in favore dei 12 leader indipendentisti catalani condannati “Oggi, una sentenza della Corte Suprema è stata resa pubblica nello Stato spagnolo, è un attacco diretto ai diritti umani, incluso il diritto di riunione e manifestazione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo ...

Sicilia - la Regione punta sui cavalli : il presidente Musumeci spende mezzo milione per Portare l’equitazione nella sua Militello : Il governo della Regione Siciliana punta sui cavalli. Lo fa riportando nell’Isola la Coppa degli assi, una manifestazione internazionale di salto ad ostacoli che per trentadue anni si era svolta a Palermo. Fino al 2011: poi la coppa aveva “traslocato” in Veneto. E da lì torna adesso in Sicilia: la prossima edizione, infatti, si terrà nei prossimi giorni nella tenuta di Ambelia, nel territorio di Militello Val di Catania. Il paese, in ...

'La cura sono io' - il libro che supPorta le donne nella lotta contro il cancro al seno : Il libro di Maria Teresa Ferrari "La cura sono io" (Edizioni Minerva) contenente le illustrazioni della coautrice Valentina D'Andrea sta toccando tappe importanti per le presentazioni che si fermeranno a Genova (19-20 ottobre) e a Matera (24-27 ottobre), ma sta diventando, soprattutto, un elemento vivo, una guida per i pensieri delle donne colpite dal tumore al seno. I prossimi appuntamenti sono martedì 15 ottobre a Verona all'Hotel Due Torri ...

Formula 1 – Fittipaldi non teme una rottura in Ferrari : “il team supPorta ancora Vettel” : Emerson Fittipaldi non ha dubbi sulla situazione in casa Ferrari: l’ex campione certo del forte legame tra il team e Vettel La stagione 2019 si è rivelata complicata sin dall’inizio deper la Ferrari: solo dal Gp di Spa il team di Maranello è riuscita a dare soddisfacenti risposte in pista, mettendo paura alla Mercedes. Non sono mancati però gli screzi interni e le polemiche che potrebbero aver allontanato un po’ Vettel ...

La sfida di Diavoli Porta il nome di Alessandro Borghi : la serie Sky presentata al Mipcom di Cannes : Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ospiti al Mipcom di Cannes, hanno sollevato il sipario su Diavoli, il thriller finanziario tratto dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera di cui sono protagonisti per Sky Italia. I due attori sono stati tra i grandi nomi - Darren Star, Richard Gere, Ben Stiller e molti altri - ospiti della fiera del mercato mondiale dei contenuti di intrattenimento che presenta ogni anno, al cospetto di circa 14.000 ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “C’è stata confusione nel finale - per noi piloti è imPortante vedere la bandiera a scacchi reale” : Il Gran Premio del Giappone 2019 si è concluso ieri in maniera insolita, infatti al 52° giro dei 53 previsti è stata esposta anticipatamente la bandiera a scacchi elettronica sul rettilineo d’arrivo. Ancora da chiarire le motivazioni dietro a questo errore, sta di fatto che il 53° giro completato regolarmente dai piloti è stato annullato prendendo in considerazione dunque la classifica del giro precedente come quella definitiva. Un epilogo ...

Matteo vs Matteo - il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza diretta : Una promessa è stata mantenuta: Matteo Renzi e Matteo Salvini sono pronti allo scontro televisivo fissato per domani sera, martedì 15 ottobre, dalle 22.50 su Rai 1 in un appuntamento a dir poco speciale di Porta a Porta. A gestire il 'match' il padrone di casa, Bruno Vespa, in una puntata del suo talk politico che però non scardina la regolare programmazione.prosegui la letturaMatteo vs Matteo, il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza ...

Basket : imPortante novità per la sicurezza dei giocatori - via gli adesivi pubblicitari sui parquet di Eurolega : Nella giornata odierna è arrivata una notizia molto importante nell’ambiente della pallacanestro europea in seguito all’annuncio ufficiale dell’Associazione giocatori di Eurolega (ELPA) di essere arrivata ad un accordo con tutti i club della massima competizione continentale per migliorare le condizioni di sicurezza dei parquet. Tutte le squadre di Eurolega ed alcune di Eurocup hanno deciso di fare un passo indietro per ...

Fortnite : la Gillette Bomber Cup Porta le finali al Lucca Comics and Games 2019 : Dopo il successo della prima stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Milan Games Week 2019, Gillette, insieme a PG Esports, torna questa volta a Lucca Comics & Games: Edizione 2019 per le fasi finali.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito alla competizione e su come seguirla: Leggi altro...

Facebook mette un piede in casa. Arrivano in Italia gli schermi smart Portal : Quattro i modelli per videochiamate via Messenger e Whatsapp con una telecamera che segue l’interlocutore automaticamente. E’ la prima serie di dispositivi per il mercato di massa del social network

Domani a Porta a Porta ci sarà il duello tra Renzi e Salvini : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedrà entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', Domani sera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a Porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 ...

Il trailer di The Marvelous Mrs. Maisel 3 su Prime Video Porta Midge in tour fra Sterling K. Brown e Liza Weil : Il primo trailer di The Marvelous Mrs. Maisel 3 – in arrivo su Prime Video il 6 dicembre – porta subito alle stelle le aspettative per i nuovi episodi. Nel tripudio di colori e animazione che è tipico della serie, Midge (Rachel Brosnahan) parte finalmente in tour lasciandosi alle spalle il ristretto confine dei locali di New York. I suoi numeri d'apertura per le serate di Shy Baldwin (Leroy McClain) la portano così a Los Angeles, Las Vegas, ...