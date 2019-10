Polaroid Lab | la stampante che crea foto istantanee dalle immagini del tuo smartphone

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019)Originals ha annunciato l'arrivo di unache trasforma leche hai sulloinvere e proprie, da appendere sul frigo o da tenere nel cassetto dei ricordi. Si chiamaLab ed è l'aggiornamento della Instant Lab di Impossible Project uscita sette anni fa: sostanzialmente si tratta di unacamera con tre obiettivi che scatta unaallache si trova sul tuo telefono, ottimizzandone l'immagine per il film e la stampa istantanea.Lab, come funziona Tu appoggi losullae leicopia l'immagine consentendoti di regolare l'esposizione, i colori o il filtro per poi restituirti la classica istantanea nel formato quadrato che ha reso celebrenel mondo. IlLab richiede l'installazione dell'appOriginals per consentirti di modificare l'immagine, fare un collage distribuito su nove ...

