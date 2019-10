Piu’ sonno | California vieta lezioni prima delle 8 | 30

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Gli studentini non potranno entrare in classe8:30. Lo stabilisce una nuova legge firmata domenica dal governatore dello stato Gavin Newsom con l'intento di permettere a bambini e adolescenti di dormire di piu'. La misura, che fa felici gli studentini, impone alle scuole di far suonare la campanella alle 8:30, cio' vuol dire che la meta' degli istituti dovra' ritardare di mezz'ora l'apertura rispetto a oggi, mentre un quarto dovra' addirittura riprogrammare lalezione di un'ora. Le scuole avranno tempo fino al 1 luglio del 2022 per mettersi in regola. Con questa normativa, si legge su Quartz, ladiventa il primo stato ad accogliere l'appello di genitori ed esperti che sostengono che una campanella troppo mattutina priva gli adolescenti di unprofondo. Nel 2014, l'American Academy of Pediatrics, che ha sostenuto il disegno di ...

