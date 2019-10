Pioggia in Liguria | cessata l' allerta Allagamenti | frane e disagi | il bilancio dei

Pioggia in Liguria : allagamenti - frane e caos treni. Allerta arancione prolungata fino alle 18. Madre e bimbo isolati a Vesima : Ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni sulla linea ferroviaria tra Voltri e Cogoleto. Situazione critica anche ad Arenzano: voragine sull'asfalto in via Manni

Maltempo Liguria - tanta Pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Maltempo Liguria - Toti : “Per i millimetri di Pioggia caduti - il territorio ha retto molto bene” : “E’ la prima importante allerta della stagione autunnale. Per i millimetri di pioggia caduti, il territorio ha retto molto bene. Ci sono state alcune frane e allagamenti ma nella sostanza non ci sono danni significativi“: lo ha dichiarato – in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito in particolare il ponente genovese – il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in occasione di una conferenza stampa ...