Piazza San Carlo | la Digos indaga sui turni di lavoro degli ospedali

Sanremo 2020 - Amadeus Piazza la ‘bomba’ : sarà un festival mai visto prima : Sanremo 2020 si avvicina e aumentano le indiscrezioni. Quello che Amadeus starebbe preparando sarebbe un festival mai visto prima. Le prime indiscrezioni riguardano i cantanti, dato che il conduttore punterebbe ad avere un vero e proprio “Tris d’assi”. Secondo le indiscrezioni di “Spy” Amadeus vorrebbe sul palco Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla ...

Dalla Piazza San Giovanni alle proposte di legge - il centrodestra non riesce a marciare unito : Si balla nel centrodestra. Si balla da soli, però. Senza una strategia comune per opporsi al governo giallorosé. “Ormai siamo tre estranei”, sussurra in un Transatlantico semideserto un pezzo da novanta della coalizione. Così, a un mese Dalla nascita del BisConte, i tre partiti di opposizione, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sembrano non riuscire al momento a ritrovarsi e a coalizzarsi in vista ...

Alessandro Del Piero - chi si rivede! La sua nuova vita (stravolta) sPiazza tutti : Che fine ha fatto Alessandro Del Piero? È un bel po’ che non abbiamo sue notizie da quando ha appeso le scarpette al chiodo… Ebbene, anche se ha smesso di giocare, Alessandro Del Piero non lascerà mai il calcio. Perché il calcio è la sua vita… Spesso, infatti, vediamo Alessandro Del Piero ospite di trasmissioni calcistiche di Sky: i suoi commenti sono sempre molto apprezzati dai suoi fan. Alessandro Del Piero è stato un fuoriclasse, uno di quei ...

Antonella Clerici al Festival di Sanremo? La risposta sPiazzante : Antonella Clerici: il “no” al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus Maria De Filippi, Amadeus e Sanremo 2020. Antonella Clerici ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, confessando cosa pensa dei suoi colleghi e spiazzando tutti con una rivelazione sul prossimo Festival di Sanremo. La conduttrice di Legnano ha sottolineato che non condurrebbe la kermesse canora con Amadeus, ma solo per un motivo: “Questo è il suo ...

Calabria : Villa San Giovanni scende in Piazza con i volontari della Protezione Civile per la campagna “Io non rischio” : Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi ...

Egitto. Arrestata e rilasciata Sanaa Seif - anima di Piazza Tahrir nel 2011. Fermato anche il fratello : “Aveva scritto articoli di protesta” : Downtown Cairo, cuore pulsante della capitale egiziana, dalla stazione ferroviaria di Ramses fino a Taalat Harb. Tarda mattinata di domenica 6 ottobre. Sanaa Seif, 26 anni e una lunga carriera di attivista anti-regime alle spalle, sta passeggiando assieme ad un conoscente, quando alcuni agenti della polizia la fermano e le chiedono prima i documenti e poi di visionare il suo smartphone. La polizia del Cairo è a caccia degli spettri che ...

La vittoria di San Siro non basta - Cassano sPiazza tutti : “la Juventus non vincerà lo scudetto” : L’ex attaccante barese ha espresso il proprio parere sulla corsa scudetto, ammettendo di vedere favorita l’Inter rispetto alla Juventus Non è bastata la vittoria di San Siro per convincere Antonio Cassano a puntare sulla Juventus, nonostante la splendida prestazioni fornita dai bianconeri in casa dell’Inter. Massimo Paolone/LaPresse L’ex attaccante barese ha sottolineato di vedere favoriti ancora i nerazzurri per lo ...

Torino - stabilita la data del processo per le vittime di Piazza San Carlo : Sono passati 853 giorni dalla calca di Piazza San Carlo. Durante la diretta sui maxischermi della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, morirono due persone e 1.672 furono ferite. Ora è finalmente possibile stabilire quando inizierà il processo contro chi organizzò quell’evento. La data è quella del 22 novembre. Lo ha stabilito oggi il giudice per l’udienza preliminare, Francesca Maria Abenavoli. Da quel momento i ...

Contenzioso Piazza Sant’Anna - nessuna ombra - al contrario - pieno atteggiamento di responsabilità : Teramo - Né ombre sulla futura decisione della Corte dei Conti (che tra l’altro esamina ogni delibera che viene approvata dal Comune), né illegittimità della delibera stessa, né errori da parte degli uffici comunali. La delibera approvata ieri durante il Consiglio Comunale relativa al mancato esproprio dell’area di Piazza Sant’Anna, risponde a tutti i requisiti di regolarità tecnica e non ha alcun profilo di ...

Uomini e Donne oggi - Barbara De Santi sPiazza Gemma : gelo in studio : Gemma Galgani provocata da Barbara De Santi di Uomini e Donne Over La puntata odierna di Uomini e Donne Over è iniziata nuovamente parlando della famosa sfilata di Gemma Galgani che ha dato scandalo settimana scorsa in quanto c’è stato un piccolo imprevisto. Quale? La donna, complice un getto d’aria forte fuoriuscito dalla passerella, ha mostrato a tutti i presenti il suo intimo. Il buco nella passerella è stato voluto dalla dama ...

Una statua per i migranti a Piazza San Pietro. Il Papa : "Ricordi a tutti la sfida dell'accoglienza" : Al termine della messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e della recita dell’Angelus, Papa Francesco, dopo aver salutato sul sagrato di San Pietro i cardinali, i vescovi e i sacerdoti presenti, è salito sulla ‘Papamobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in Piazza, oggi composta in gran numero anche da migranti di tutte le nazionalità.“In unione con i fedeli di ...

Il monumento ai migranti in Piazza San Pietro : Un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni è stato inaugurato da Papa Francesco in piazza San Pietro in occasione della 105esima giornata del migrante. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell'artista canadese Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. E' "un gruppo di migranti di ...

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Le vetrine low cost e "made in China" saranno bandite da Piazza San Marco e Rialto a Venezia : La gondola luminosa di plastica o l’abito low cost “made in China” sfrattati dalle vetrine di Piazza San Marco o di Rialto. Il consiglio comunale di Venezia ha approvato all’unanimità una delibera che impone nuove regole ferree nel segno della tutela del decoro ai negozi delle aree più centrali della città.Dopo il sì definitivo del provvedimento da parte della Regione, gli esercizi commerciali ...