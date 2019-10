Pensioni | mini-sblocco degli aumenti | assegni più alti per chi riceve meno di 2mila euro

Rissa sui conti - manovra rinviata. Pensioni - mini rivalutazione. Slittano i versamenti Irpef : Per ora poco più di un segnale. Una ?mini? rivalutazione delle Pensioni. L?adeguamento all?inflazione salirà dal 97% fino al 100% per le Pensioni lorde tra 1.500...

Pensioni - spunta il mini aumento : ma le vere novità solo ad aprile 2020 : C'è l'impegno della maggioranza ad avviare con i sindacati un confronto per una riforma del sistema Pensionistico da...

Pensioni - il renziano Marattin : “Italia Viva propone l’abolizione totale di quota 100”. La ministra Catalfo : “Non si tocca - va a scadenza” : Italia Viva torna alla carica per “l’abolizione totale di quota 100“. Questa volta è il deputato Luigi Marattin a proporre di mettere mano alle Pensioni “a fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite”. Il renziano sostiene infatti che “si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni – spiega – perché spende risorse ingenti a carico dei ...

Pensioni - Quota 100 "a esaurimento". Gualtieri - ministro Pd : intervista rivelatrice - cancellare Salvini : Il neo-ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, uomo Pd a Bruxelles, debutta alla riunione informale dell'Ecofin a Helsinki presentando una bella cartella di provvedimenti cuciti su misura per piacere agli euro-rigoristi. intervistato da Repubblica, Gualtieri mette subito in chiaro come il primo ob

Pensioni Q100 - il Ministro Catalfo : 'Non sarà toccata' : Il Governo giallorosso starebbe studiando le modifiche opportune alla riforma Pensionistica voluta dalla Lega ed introdotta con la precedente Legge di Stabilità. Ad affermarlo è il Ministro del Lavoro del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo che si sarebbe dimostrata contraria alle ipotesi di cancellazione della Quota 100 lanciata dal Partito Democratico. Poche istanze per Quota 100, tesoretto da due-tre mld "Quota 100 rimane. Poi se ci sono ...

La ministra del Lavoro e delle Pensioni britannica - Amber Rudd - si è dimessa in polemica con le politiche di Boris Johnson su Brexit : Nel Regno Unito, la ministra del Lavoro e delle pensioni Amber Rudd si è dimessa dal proprio incarico in polemica con il primo ministro Boris Johnson, accusando il suo governo di non avere tra le priorità l’uscita dall’Unione Europea con

Pensioni - la soluzione dell'ex Ministro Padoan : 'Lasciare morire quota 100 da sola' : "Non è una misura che aiuta l'occupazione, anzi, fa perdere posti di lavoro", questo il giudizio piuttosto negativo di Piercarlo Padoan sulla quota 100. L'ex Ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, in carica dal 2014 al 2018, ha rilasciato una importante intervista al quotidiano torinese "La Stampa", in cui affronta diversi temi di stretta attualità riguardanti anche i programmi di governo in vista della prossima legge di ...