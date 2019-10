Pensa di aver seppellito la madre | la ritrova vive e vegeta dopo 15 anni

Otto e mezzo - Giorgia Meloni : "Le parole di Silvio Berlusconi? Pensa di aver aiutato Mussolini nel '22" : Non si trattiene Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi di certo non le manda a dire: "Non so cosa intenda Berlusconi quando dice di aver 'costituzionalizzato i fascisti'", attacca la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Probabilmente Pensa di aver dato una mano

Dopo mesi di tosse - va al pronto soccorso e Pensa di avere il cancro - invece ha una pianta di piselli cresciuta nel suo polmone : Una storia clamorosa quella capitata a un uomo americano di nome Ron Sveden. L’uomo per oltre due mesi non smetteva di tossire. La moglie molto preoccupata, decise di chiamare il 911 che arrivò subito, i medici decisero di ricoverare Ron Sveden per accertamenti in un vicino ospedale in Massachussets. L’uomo aveva una tosse constante che gli faceva mancare il fiato. I medici dell’ospedale iniziarono gli accertamenti e ...

Nainggolan : “Pensavo Di Francesco non mi volesse - invece… Monchi? Ero convinto di avere un buon rapporto…” : Una lunghissima intervista, esclusiva, da parte del Corriere dello Sport, a Radja Nainggolan. Scelta di cuore per lui, che ha deciso di tornare nella squadra in cui è diventato grande, il Cagliari, dopo le esperienze con Roma ed Inter. Si racconta il ‘Ninja’, parlando anche degli aspetti più intimi della sua vita privata. Ecco uno spaccato, con il retroscena legato alla decisione di tornare in Sardegna. “Giulini è ...

Juventus-Napoli - Insigne : “Sarri? Strano averlo contro - ma non dobbiamo Pensarci” : “E’ una settimana come tutte le altre, dobbiamo stare sereni. E’ una partita sentita qui a Napoli, questo è chiaro, cercheremo di approcciarla bene e di fare un ottimo risultato”. Queste le parole del capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del primo big match della stagione in casa della Juventus: “Sarri? Strana sensazione averlo contro ma non dobbiamo più ...