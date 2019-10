Panchina Lazio | Alessandro Nesta si propone per il futuro

Mihajlovic potrebbe tornare in Panchina contro la Lazio : Mancano ancora notizie certe o ufficiali, ma Sinisa Mihajlovic potrebbe tornare in panchina nel match di questo pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Lazio , il suo presente contro il suo passato. Secondo quanto riporta il noto sito GianlucaDiMarzio.com, gli esami a cui il tecnico rossoblu si è sottoposto in mattinata hanno dato esito positivo. L’allenatore potrà tornare quindi in panchina dopo l’ultima volta, in occasione ...

