Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=M4DNx1vWpM4 Ci sono film che nascondono il loro statuto politico, che si mascherano da fantascienza, western o horror anche se in realtà quello che dicono dietro la loro allegoria è un contenuto politicamente deciso, forte e arrabbiato.è l’esatto contrario, è un film che il contenuto politico lo mette in primo piano fin dall’inizio. Non solo, fin dal titolo promette di raccontare lo scandalo omonimo, ma fin dall’attacco fa di tutto per raccontarlo senza nessuna allegoria. Steven Soderbergh pesca a piene mani da La grande scommessa di Adam McKay e quella sua maniera di fare edutainment, cioè spiegare qualcosa di complesso (in quel caso la crisi dei mutui subprime, in questo invece la particolare maniera in cui i super ricchi evitano di pagare le tasse costruendo società su società su società che esistono solo su carta ma non per questo sono ...

MilanoCitExpo : Panama Papers è un nuovo capitolo nel cinema educational americano #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - myredcarpetITA : Presentato in anteprima a #Venezia76, #TheLaundromat sarà disponibile su @NetflixIT (in Italia #PanamaPapers)dal 18… - MoneysunANTONIO : RT @ilpaesechenonce: #QuartaRepubblica il discorso di Sallusti non fa una piega se si deve difendere il capo ma se c'è il carcere per gli e… -