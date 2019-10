Pallavolo – Serie A1 Femminile | domani si gioca Brescia-Imoco | anticipo della 10ª giornata

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) La gara, che si sarebbe dovuta disputare l’8 dicembre, è stata anticipato per l’impegno delle Pantere tricolori al Mondiale per Club Scenderanno in campo mercoledì sera Banca Valsabbina MilleniumVolley Conegliano, due delle squadre in vetta alla classifica del Campionato diA1in virtù delle rispettive vittorie nellainaugurale contro Caserta e Monza. Al PalaGeorge, infatti, si disputerà l’gara10^, prevista originariamente domenica 8 dicembre e spostata a causa dell’impegno delle pantere tricolori nel Mondiale per Club (Cina, 3-8 dicembre). “Sappiamo che Conegliano è una squadra fortissima, formata da tante nazionali – afferma Federica Biganzoli, schiacciatrice delle Leonesse -. Abbiamo solo da guadagnare: se arrivano punti per la classifica bene, se no è nell’ordine ...

