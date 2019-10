Palermo : Sala (Palermo2022) - ‘biglietto unico vera svolta per trasporti’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “Il biglietto unico per il trasporto pubblico locale rappresenterebbe la vera svolta per i palermitani, costretti fino ad oggi ad acquistare biglietti diversi per usare tram, autobus o treno. Una follia che va avanti da anni e che scoraggia a lasciare a casa l’automobile: auspichiamo che gli impegni presi oggi dall’assessore Marco Falcone e da Trenitalia siano rispettati e che già dal ...

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi (2) : (Adnkronos) – “Da mesi – prosegue la nota – in tutte le sedi formali ed informali, noi di Sinistra Comune abbiamo chiesto un confronto che ponesse le basi per una gestione diversa e migliore dell’attività complessiva del governo della città. Lo abbiamo fatto con correttezza, garantendo sempre in Consiglio la presenza e non facendo mai mancare il nostro sostegno. Siamo pronti a proseguire in tal senso. Oggi ...

Palermo : allargamento giunta - maggioranza si spacca sul voto a Sala delle Lapidi : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – Fumata nera e maggioranza spaccata. Si chiude così la seduta del Consiglio comunale di Palermo che avrebbe dovuto dare via libera alla delibera che prevede l’allargamento della giunta da otto a undici assessori. Al momento del voto Sicilia Futura e Sinistra Comune hanno lasciato Sala delle Lapidi sancendo uno strappo col Pd e orlandiani e vanificando di fatto il voto dell’aula dato che ...