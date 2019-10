Pago e Serena Enardu si sono lasciati Lei sorride sui social | lui si mostra cupo

Temptation Island vip - Serena lascia andare via Pago : "A letto ero apatica" - : Serena Granato Nella sesta puntata del docu-reality sui tradimenti, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Serena Enardu, si è scagliata contro il cantante Pago La sesta puntata di Temptation Island vip è stata all'insegna di colpi di scena per i sostenitori della coppie che hanno deciso di mettersi in gioco intraprendendo il viaggio nei sentimenti. In particolare, l'ultimo appuntamento tv del docu-reality sui tradimenti condotto da ...

Pago rompe il silenzio dopo la rottura con Serena : il lungo messaggio social : Su Instagram il post del cantante reduce dalla fine della sua storia d'amore dopo il sofferto falò do confronto nell'ultima...

Commenti negativi dai social sul falò di confronto tra Serena e Pago : 'Sei pessima' : Il 14 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island dedicata alle coppie vip. A far discutere particolarmente e dividere il web è stato il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago. Come se non bastasse sui social ancora una volta è arrivato anche il giudizio di Giovanni Conversano. Come molti sanno Giovanni e Serena si sono conosciuti a Uomini e Donne. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele, i due si sono detti addio senza ...

Pago - valanga di insulti a Serena Enardu sotto la ultima foto insieme. Il post : «Ho già pianto abbastanza» : La fine della storia d'amore tra Pago (Pacifico Settembre) e Serena Enardu attorno all'ultimo falò della ormai ex coppia a Temptation Island Vip ha lasciato pochi dubbi nei...

Temptation Island Vip - Ultima Puntata : Serena Enardu Lascia Pago. Il Pubblico l’Attacca! : Temptation Island Vip 2019 Ultima Puntata: cosa è successo alle tre coppie rimaste ancora nel villaggio dei fidanzati? Pago e Serena Enardu Lasciano il villaggio da single. Alex e Gabriele avranno perdonato le loro fidanzate? Ecco il resoconto dell’Ultima Puntata di Temptation Island! L’Ultima Puntata di Temptation Island Vip 2019 parte nuovamente con Pago e Serena, la coppia più in crisi di questa edizione del reality, che è arrivata al ...

Pago e Serena Enardu - è successo durante il falò di Temptation Island. Quella ‘botta’ non è passata inosservata : Durissimo falò di confronto per Serena Enardu e Pago nella quinta puntata di Temptation Island Vip. I venti giorni di distanza nella coppia pesano, incrinando irrimediabilmente sei anni di rapporto fra la donna e il cantante, che rimprovera alla fidanzata le effusioni con il single tentatore Alessandro. “Perché ti sei comportata così? Non esiste, è una mancanza di rispetto nei confronti del tuo fidanzato dall’altra parte”, tuona Pago, “non ti ho ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2019/ La Marcuzzi su Serena e Pago : 'non si ama per due' : TEMPTATION ISLAND Vip 2019 è terminato con gli ultimi falò di confronto. Serena e Pago si sono lasciati con la Marcuzzi che sintetizza il loro rapporto

Temptation Island Vip - Serena e Pago - l'addio al falò. Tutti contro la Enardu - compreso Conversano : L'ex tronista lancia ancora una frecciata verso l'ex fidanzata: "Chi nasce tondo non muore quadrato"

Temptation Island Vip - Serena lascia Pago. Ma ecco che fa subito dopo il falò : tutti contro di lei : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Serena Enardu e Pago si sono lasciati/ Il coraggio di mostrarsi senza veli e trucchi : Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2019 si sono lasciati dopo il falò di confronto. Il web contro la ex tronista: 'pensa solo alle feste, vacanze e divertimento'

Resoconto Temptation Island - finale : Pago e Serena si lasciano - le altre due coppie no : Le sorprese si sono susseguite nella puntata finale di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 14 ottobre. Erano tre le coppie ancora presenti nell'Is Morus Relais, pronte al falò di confronto nel quale erano chiamate a decidere le sorti del loro rapporto. Tra di esse una ha deciso di lasciarsi: si tratta di Serena Enardu e Pago che hanno continuato il faccia a faccia già cominciato la scorsa settimana. Lei si è resa conto di non essere più ...

Temptation - 'scoppiano' Pago e Serena : ultima puntata disponibile su Mediaset Play : Scoppia soltanto una coppia nell'ultima puntata di "Temptation Island Vip 2". Il 14 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sesta puntata dello show in cui è stata mostrata la seconda parte del falò di Pago e Serena Enardu, l'ultimo confronto fra Alex Belli e Delia Duran e il falò di confronto finale di Gabriele Pippo con la sua fidanzata, Silvia Tirado. A lasciarsi sono stati solo Serena e Pago; Gabriele Pippo e Silvia ...

Serena e Pago - è finita. Psicodramma sentimentale : “Io a letto apatica” : Temptation Island Vip, Psicodramma sentimentale per Serena e Pago: the end. Il punto di non ritorno: “Facevamo l’amore perché si doveva fare… Io ero completamente apatica”. Anche la Marcuzzi alle corde: “Lacerata” The end, tra Pago e Serena, almeno per il momento, la storia si chiude. Un colpo di scena se si pensa che ha […] L'articolo Serena e Pago, è finita. Psicodramma sentimentale: “Io a letto ...

Serena Enardu lascia Pago al falò e poi va dal tentatore Alessandro : 'Con lui sto bene' : Grandi colpi di scena questa sera nel corso della sesta e ultima puntata di Temptation island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Occhi puntati soprattutto sul falò conclusivo che vedeva protagonisti Pago e la sua fidanzata Serena Enardu, la quale nel corso di queste settimane si è lasciata corteggiare dal tentatore Alessandro, con cui si è creato un ottimo feeling. E il confronto finale tra ...