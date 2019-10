Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4 | Qualificazioni Europei 2020 | Romagnoli e Bernardeschi i

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-3 - i voti in DIRETTA : gran colpo di testa di Romagnoli che mette al sicuro la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-3: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

