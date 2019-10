Oroscopo 16 ottobre | possibili tensioni per la Bilancia

L'Oroscopo dell'amore per i single - 16 ottobre : Capricorno ambizioso - Gemelli distratto : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali ...

Oroscopo domani di Paolo Fox - 16 ottobre : le previsioni del mercoledì : Paolo Fox, Oroscopo dei segni di Acqua: previsioni del 16 ottobre Si inizia con i segni di Acqua analizzati dall’Oroscopo di Paolo Fox di domani, 16 ottobre, ricordando che tutto quanto è tratto dallo Stellare pubblicato su DiPiù Tv. CANCRO: prossima settimana di grande intensità. Torneranno a fare nuovi importanti progetti. Devono evitare le tensioni. SCORPIONE: dovranno programmare una piccola vacanza al fine di far star bene il ...

L'Oroscopo del giorno 17 ottobre - previsioni 2ª sestina : fantasia in amore per Bilancia : L'oroscopo del giorno 17 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Nel periodo sotto analisi, l'Astrologia applicata al quarto giorno della corrente settimana evidenzia la posizione stabile di Marte e Sole in Bilancia con Venere e Mercurio ancora nel campo dello Scorpione. Tra le novità astrali di spicco, ovviamente parlando sempre in merito a ...

L'Oroscopo di domani 16 ottobre : Toro dinamico - Sagittario innamorato : NelL'oroscopo di mercoledì Luna in Toro incrocia le sue energie con Urano, signore delle rivoluzioni fulminee. Questa congiunzione astrale risulterà molto stimolante sia per l'amore che per le opportunità lavorative, regalando una marcia in più che invoglia all'azione. Buone le sensazioni per Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci che saranno investiti da una carica originale e ingegnosa, benefica e tutta da approfondire nelle previsioni astrali ...

L'Oroscopo di domani 16 ottobre con classifica : Pesci a dieta - apatia per Leone : L'oroscopo di domani, mercoledì 16 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Con la Luna in fase calante non ci sarà da essere preoccupati più di tanto. Qualcuno si ritroverà immerso nelle faccende di casa e di lavoro, altri invece dovranno preparare un compito importante. Pur essendo soltanto a metà settimana, la stanchezza inizierà a farsi sentire prepotentemente. In causa saranno chiamati anche l'amore e il denaro, due capitoli ...

L'Oroscopo di mercoledì 15 ottobre : Capricorno magnifico - Bilancia intraprendente : Durante la giornata di mercoledì 15 ottobre, i nativi Toro saranno piuttosto sereni e con la mente aperta, pronti a nuove esperienze, mentre per Leone si aprirà un periodo più difficile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma comunque con dei buoni guadagni. La Luna in opposizione ai nativi Scorpione porterà molta sensualità ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente intraprendente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 ottobre : Gemelli avventuroso - incontri per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 ottobre si prospetta ricco di forti emozioni per il Sagittario, mentre il Capricorno sarà alle prese con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore ci sarà parecchia agitazione. Attenzione a qualche piccola problematica nella coppia, se avete a che fare con una persona che cambia spesso idea. In ambito lavorativo avrete parecchio da ...

Oroscopo dal 15 al 31 ottobre - affinità dei segni : Vergine - ritrovata serenità con il Toro : Siamo ormai nel pieno di questo secondo mese autunnale, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore e l'affinità tra i 12 segni per questa seconda metà di ottobre. Tra Vergine e Toro ci sarà una ritrovata affinità. L'Oroscopo dell'amore e dell'affinità tra i segni dal 15 al 31 ottobre Ariete: durante la seconda metà di ottobre il segno potrà vivere con maggior serenità i sentimenti. Le prime giornate ...

Oroscopo giornaliero del 16 ottobre : contrasti tra Ariete e Toro : Una nuova settimana è appena iniziata, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 16. Sarà una giornata movimentata per l'Ariete, che potrebbe trovarsi a discutere, soprattutto con qualcuno nato sotto il segno del Toro e della Bilancia. Per il Capricorno invece si apre un momento positivo, grazie anche alla Luna nel segno, e lo stesso vale per lo Scorpione, che soprattutto in amore può fare ...

Oroscopo Branko settimana : le previsioni di oggi - 15 ottobre 2019 : Oroscopo di oggi, Branko: le previsioni da martedì 15 ottobre alla settimana prossima Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni generali relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko da questa settimana alla prossima, con lo zodiaco di oggi, 15 ottobre 2019, per ognuno dei dodici segni. Continua, per i nati Ariete, un mese ricco di contrasti e sfide, mentre per il ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 16 ottobre : Scorpione romantico - Leone permaloso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce l'andamento delle stelle, elargendo dei consigli utili per influenzare positivamente le sensazioni a due. Le previsioni astrali segno per segno mettono in guardia alcuni simboli zodiacali dagli intralci sentimentali, forse scaturiti da un'eccessiva possessività o un'insicurezza latente. Buone le sensazioni per Scorpione, Bilancia, Vergine, Pesci, Sagittario e Cancro che troveranno le ...

Paolo Fox - Oroscopo del 15 ottobre 2019 : le previsioni di oggi : oroscopo del giorno, Paolo Fox: previsioni zodiacali martedì 15 ottobre Paolo Fox è tornato protagonista anche oggi a I Fatti Vostri. Dopo aver svelato ieri l’oroscopo settimanale su Rai2, l’astrologo ha proposto le previsioni del giorno oggi, tornando all’assegnazione delle stelle ai dodici segni dello zodiaco. Paolo Fox ha parlato della sfera professionale e affettiva, suggerendo ai segni zodiacali come agire per sfruttare ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 16 ottobre - prima sestina : Gemelli e Cancro tra i fortunati : L'oroscopo di domani mercoledì 16 ottobre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni astrologiche sulla terza giornata cadente in calendario al centro della settimana. Diciamo subito che ad essere messi sotto analisi da parte dell'Astrologia i soli segni facenti capo alla prima metà zodiacale. Pertanto in osservazione nell'articolo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di conoscere in ...

L'Oroscopo del giorno 16 ottobre - da Bilancia a Pesci : trigono Luna-Plutone - Aquario vola : L'oroscopo del giorno 16 ottobre è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In evidenza si pone la giornata del prossimo mercoledì, importante giro di boa di metà settimana. Allora, curiosi o no di mettere in chiaro quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque come da titolo, curiosità e interesse tutto in direzione dei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...