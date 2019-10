Omeprazolo | farmaco anti ulcera e anti reflusso ritirato

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’Aifa (Agenzia Italiana del) hadal commercio l’, un. La decisione è arrivata qualche giorno fa: si tratta di 5 lotti ritirati del medicinaleSandoz BV 40 mg in polvere per soluzione da infusione, prodotto dall’azienda farmaceutica Sandoz Spa. Si tratta di unequivalente utilizzato come, ma anche per esofagite, gastrite e sclerodermia. La causa del ritiro del medicinale da tutte le farmacie italiane è la presenza di precipitato, il fenomeno della separazione da una soluzione di una sostanza sotto forma di solido insolubile, già in essa disciolta o formata a seguito di una reazione chimica. Semplificando, il problema riguarda la solubilità del medicinale che non dovrebbe essere presente. Il precipitato è stato trovato in due lotti, ma tale fenomeno non deve portare ad ...

repubblica : L'Aifa ritira il farmaco anti-ulcera e anti-reflusso Omeprazolo, Richiamati 5 lotti - Tino44588447 : RT @repubblica: L'Aifa ritira il farmaco anti-ulcera e anti-reflusso Omeprazolo, Richiamati 5 lotti [news aggiornata alle 18:38] https://t.… - studio1radiotv : L'Aifa ritira il farmaco anti-ulcera e anti-reflusso Omeprazolo, Richiamati 5 lotti -