Ocean Viking sbarcherà a Taranto i 176 migranti salvati nel Mediterraneo

Migranti - la Ocean Viking sbarcherà a Taranto : Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha risposto in serata alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla nave Ocean Viking e ha indicato quello di Taranto come porto in cui attraccare per far sbarcare i 176 Migranti soccorsi nelle ultime ore.La nave sta già facendo rotta verso la città pugliese.Migranti, Ocean Viking cerca un porto sicuro per 176 personeLa nave Ocean Viking è alla ricerca di un porto sicuro dopo aver tratto in salvo 176 ...

**Migranti : assegnato a Ocean Viking il porto di Taranto** : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - I 176 migranti soccorsi ieri dalla Ocean nave Viking sbarcheranno in Italia. Lo conferma all'Adnkronos la ong Sos Meditarrenee. Il Viminale ha assegnato alla nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere il porto di Taranto.

Migranti - la Ocean Viking : "Dateci un porto". E la Libia chiede aiuto alle Ong per i salvataggi : Sbarcate a Lampedusa 200 persone, 108 invece in Calabria. L'appello dell'Unhcr agli Stati europei: "Nel 2019 su 80mila arrivi, un quarto sono minori, molti senza genitori"

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

