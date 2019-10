Notre-Dame | a sei mesi dall’incendio cosa rimane di tutti gli annunci?

Due donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino a Notre-Dame sono state condannate a 25 e 30 anni di prigione : Due donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino alla cattedrale di Notre-Dame, Parigi, il 3 settembre 2016, sono state condannate a 25 e 30 anni di prigione. Ornella Gilligmann, 32 anni, e Inès Madan, 22 anni, sono

Ubisoft ci porta all'interno di Notre-Dame de Paris con un tour in realtà virtuale : Per celebrare le "Journées Européennes du Patrimoine" (Giornate Europee del Patrimonio) il 21 e 22 settembre, Ubisoft ha presentato per la prima volta al pubblico un tour in realtà virtuale di Notre-Dame de Paris, il celebre monumento patrimonio dell'umanità, presso la sede dell'UNESCO. I visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire, o riscoprire, questo gioiello dell'architettura attraverso l'esplorazione di dieci diversi scenari: dalla ...

È iniziato a Parigi il processo contro cinque donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino a Notre Dame : Oggi è iniziato a Parigi il processo contro cinque donne accusate di aver provato a fare esplodere un’autobomba vicino a Notre Dame il 3 settembre 2016, senza riuscirci. Le donne, che hanno tra i 22 e i 42 anni, sono accusate

L’incendio di Notre-Dame ha sparso tonnellate di piombo su Parigi : E il New York Times sostiene che le autorità francesi abbiano sottostimato i rischi che potevano comportare per i bambini di Parigi

"La cattedrale di Notre-Dame de Paris è ancora in pericolo" : “Notre-Dame de Paris resta in pericolo per via della fragilità delle sue volte e per il rischio di crollo del ponteggio costruito attorno alla guglia prima dell’incendio”. Sono le parole, preoccupate, rilasciate al quotidiano francese ‘Le Parisien’ dall’architetto e capo del cantiere di Notre-Dame Philippe Villeneuve.Il monumento, secondo l’esperto, dopo l’incendio del 15 aprile scorso, ...

Incendio Notre Dame - architetto : “La Cattedrale è ancora in pericolo” : La Cattedrale di Notre-Dame “resta in pericolo“, a causa della fragilità delle volte e per eventuali crolli di un’impalcatura costruita intorno alla guglia prima dell’Incendio del 15 aprile: lo ha dichiarato l’architetto a capo del cantiere della Cattedrale, Philippe Villeneuve, citato da Le Parisien. “Il monumento rimane in pericolo su due piani: quello delle volte che possono sempre cadere e quello ...

L’organista titolare di Notre-Dame in concerto nel Duomo di Ravello : Stasera alle ore 20, con ingresso libero, Olivier Latry, organista titolare nella Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, suonerà un vasto programma musicale nel Duomo di Ravello, in costiera amalfitana. Latry, maestro che arriva da una lunga tradizione al francese, si esercita sul suo organo miracolosamente scampato all'incendio dell'aprile scorso.Continua a leggere

Brasile : "Macron pensi a Notre-Dame" : 14.07 Nel rifiutare lo stanziamento del G7 di 20 mln per contrastare gli incendi in Amazzonia, il Brasile ha lanciato un nuovo attacco al presidente Macron. "Apprezziamo l'offerta, ma forse quelle risorse sono più utili per il rimboschimento dell'Europa", ha detto il capo di gabinetto del presidente brasiliano,Onyx Lorenzoni. Certo "se Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio ...

INCENDI AMAZZONIA - BOLSONARO VS MACRON/ "Non ha saputo proteggere Notre Dame' : INCENDI in AMAZZONIA, BOLSONARO vs MACRON per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Il Brasile rifiuta i 20 milioni di aiuti del G7 per l'Amazzonia : "Macron pensi a Notre Dame" : Il governo brasiliano rifiuterà l’offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito d’informazione ‘G1’, assicurando ...

Incendi Amazzonia - il Brasile respinge l’offerta del G7 : “Macron pensi a Notre-Dame” : Il governo brasiliano ha respinto l’offerta dei leader del G7 che hanno promesso 20 milioni di dollari per far fronte alle devastazioni provocate dagli Incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito ...

L’Amazzonia brucia - l’ambiente muore e il mondo resta a guardare - ma quando si è trattato di Notre Dame… : Un incendio nella cattedrale di Notre Dame: si è mobilitata mezza Europa e parte del resto mondo. Sono arrivati finanziamenti per la ricostruzione, uomini per aiutare a rimettere in sicurezza, giornalisti da tutto il mondo. Ora, dopo giorni e giorni in cui l’Amazzonia sta bruciando e il mondo, per giunta, se ne accorto in ritardo, chi si sta muovendo? Cosa stiamo facendo? Poco o nulla. Eppure, non è un eufemismo, l’Amazzonia ci dà la ...