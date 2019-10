Non ce lo faranno vedere | ma il massacro dei curdi ci sarà Intervista a Emma

"Non dovevi diventare mamma per la seconda volta - ora a lavoro ti faranno morire" : “Non dovevi fare un altro figlio, ora al lavoro ti faranno morire. Ti conviene andartene”. Sono state queste le parole rivolte da un consulente a Chiara, dipendente di un’azienda milanese a cui è stata imputata la “colpa” di una seconda maternità. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Con il primo figlio nessun problema, tutto era andato secondo le leggi. Ma la seconda ...

Migranti - Di Maio presenta decreto rimpatri : “Si faranno in 4 mesi - norma Non urla ma fa fatti” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presenta il decreto rimpatri sicuri, una norma "che non urla, ma che fa i fatti". Il capo politico del M5s fornisce la lista dei 13 Paesi con cui l'Italia dovrebbe procedere per rimpatri più veloci che dovrebbero richiedere, secondo quanto spiega Di Maio, solo quattro mesi e non più due anni.Continua a leggere

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine perché a furia di tassarle Non le faranno più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Stop al decreto ambiente : bonus rottamazione e sconti green Non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...

Berlusconi : "I nostri Non faranno i transfughi da Renzi" | Ma la sen. Conzatti lascia FI per Italia Viva : "Ho deciso di accettare l'invito chemi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio,senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva"