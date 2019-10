Niccolò Bettarini | questa sì che è una bella notizia per il figlio di Simona Ventura

Il Collegio Off - Niccolò Bettarini e Valeficient ripercorrono la scorsa edizione sul web : Lo spin-off de Il Collegio consiste in interviste ai protagonisti della scorsa edizione, in attesa del nuovo anno scolastico. La quarta edizione de Il Collegio inizierà il prossimo 22 ottobre nel prime time di Rai 2 e porterà i nuovi concorrenti nel 1982 con Simona Ventura voce narrante. In attesa che inizi il nuovo anno scolastico, la Rai cerca di far salire l'hype per la nuova edizione presso i giovanissimi, che amano e seguono il programma ...

Niccolò Bettarini nei guai. Per il figlio di Simona Ventura si mette molto male : Il primo luglio 2018 Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, è stato aggredito a calci, pugni e coltellate all’esterno della nota discoteca milanese “Old Fashion” solo per aver tentato di difendere un amico. Bettarini riportò il taglio di un tendine della mano e diverse ferite superficiali. “Non sono mai stato bravo a raccontarmi. – aveva scritto sui social – Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto ...

Il Collegio 4 riparte dal 1982 - conduce Simona Ventura (con Niccolò Bettarini) : Al via martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 la quarta edizione del docu-reality, divenuto fenomeno di costume tra i...

Simona Ventura - Niccolò Bettarini debutta come conduttore al suo fianco : Si prospetta una grande stagione televisiva per Simona Ventura, tornata da poco in Rai. Ad accompagnarla in quest’avVentura ci sarà anche il figlio Niccolò Bettarini, che farà il suo esordio nel mondo dello spettacolo a fianco della mamma. Al di là del programma sportivo La Domenica Ventura, la bella conduttrice avrà un ruolo fondamentale nel programma Il Collegio 4, di cui sarà la voce narrante al posto di Giancarlo Magalli. Questa non ...

Niccolò Bettarini a Il Collegio Off (video) : Sull'account ufficiale Instagram di Rai2, è stata ufficializzata la nuova coppia di conduttori della seconda stagione di 'Il Collegio off', lo spin off del docureality di Rai2, dedicato al web per la piattaforma Rai Play. Si tratta della confermata Valentina Varisco, in arte Valeficent e della new entry Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura (quest'anno voce narrante al posto di Giancarlo Magalli).prosegui la letturaNiccolò ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il processo a ottobre contro gli aggressori : Aggressione Niccolò Bettarini, il caso in aula il 2 ottobre: le ultime news Il caso di Niccolò Bettarini sarà nuovamente dibattuto il 2 ottobre nell’aula del Palagiustizia milanese, in cui davanti alla terza sezione della Corte d’Appello si celebrerà il processo abbreviato di secondo grado per i quattro giovani condannati per tentato omicidio (tutte le […] L'articolo Niccolò Bettarini accoltellato, il processo a ottobre contro ...

Niccolò Bettarini - il fisico incanta tutti : “Tale padre - tale figlio!” : Niccolò Bettarini è il primogenito di Stefano e Simona Ventura. Classe 1998, fino a 18 anni la sua vita è stata lontana dai riflettori, immortalata solo in alcune occasioni insieme ai genitori. Niccolò somiglia molto, nel viso e nel fisico, ai famosi mamma e papà e da quest’ultimo ha preso anche la passione per il calcio. Ma dopo aver giocato per una squadra giovanile inglese, ha avuto problemi al ginocchio: ha subito due ricoveri, con ...

Niccolò Bettarini incanta il web : "Buon sangue non mente" - : Novella Toloni Il figlio di Stefano Bettarini ha mostrato sui social il suo fisico scolpito e statuario. La foto ha scatenato una pioggia di "like" L'aggressione a Milano, dove fu raggiunto da alcune coltellate che misero in pericolo la sua vita, è ormai lontana. Niccolò Bettarini oggi si gode l'estate lontano dall'Italia, sull'isola di Ibiza, dove si sta concedendo qualche giorno di relax. Complice il caldo, il sole e il mare, il ...