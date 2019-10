Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Gonzaloè rimasto al Milan per 174 giorni, dal 2 agosto 2018 al 23 gennaio 2019. Il Pipita ha giocato 22 partite con la maglia numero 9 del Milan, segnano 8 gol (6 in campionato, dove ha totalizzato 15 presenze, 2 in Europa League, dove le presenze sono state 5). La stagione 2019 finì poi in prestito al Chelsea di Sarri, cheadesso ha ritrovato come allenatore. Nelal 30 giugno 2019, scrive Calcio e Finanza, c’è l’importo versato dal Milan per i 6 mesi di prestito di: 10,208 milioni di euro, ai quali va aggiunto lo stipendio versato dai rossoneri all’argentino. Dal Chelsea, invece, lantus ha incassato 7,841 milioni di euro. Un totale di 18,049 milioni di euro, cifra che ha coperto la quota di ammortamento annua relativa al periodo in cuinon è stato in bianconero. Complessivamente nella stagione 2018/19 ...

DPCgov : #9ottobre 1963, la tragedia del #Vajont. Una frana si stacca dal monte Toc precipitando nel bacino artificiale sott… - truuudetective : @ATtACcatiAlBus Oggi mi hanno risposto che ATAC é in utile. Nel senso del bilancio, ma se é inutile per cittadini,… - napolista : Nel bilancio della Juve le cifre di quanto è costato Higuain Per i 6 mesi di prestito il Milan ha versato 10,208 mi… -