Nautico | Ucina | edizione da record per Salone Genova | visitatori +8% 3

Nautico : Ucina - edizione da record per Salone Genova - visitatori +8% : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – A venti giorni dalla chiusura della 59° edizione del Salone Nautico a Genova gli organizzatori della manifestazione, Ucina Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, fanno il punto su un’ edizione record che ha dato ottimi risultati sia dal punto di vista dell’affluenza che degli affari. è stato un Salone Nautico da ‘tutto esaurito’, con 986 espositori da 28 Paesi diversi e 188.404 ...

Nautico : Ucina - edizione da record per Salone Genova - visitatori +8% (2) : (Adnkronos) – Il 12 ottobre, inoltre, la 60esima edizione del Salone Nautico è stata promossa a New York in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day dove gli organizzatori della manifestazione si sono recati insieme ai rappresentanti del Comune di Genova e della Regione Liguria. “Il Salone Nautico ha saputo interpretare negli anni il valore dell’industria nautica da diporto e crescere insieme ad essa. I numeri di ...