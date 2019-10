Naufragio Lampedusa | individuati dodici corpi in fondo al mare C' è anche quello di un

Naufragio Lampedusa : dodici morti - c'è anche un neonato : Segui su affaritaliani.it

Naufragio Lampedusa - ritrovati dodici corpi all'interno del barchino : Erano adagiati ad una profondità di sessanta metri da quasi dieci giorni, da quando cioè il barchino su cui viaggiavano lo scorso 7 ottobre si è rovesciato a poche miglia da Lampedusa. Sono stati ritrovati dopo estenuanti due settimane di ricerche quasi tutti i dispersi del Naufragio, l’ennesimo, che ha colpito l’isola delle Pelagie. In totale, grazie all’ausilio di un robot, sono stati individuati dodici corpi.\\Si trovavano tutti all’interno ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - pm ‘forse altri cadaveri in fondo al mare’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Ci potrebbero essere “altre vittime in fondo al mare” oltre ai corpi delle dodici persone individuati oggi a circa 60 metri di profondità a poca distanza dal luogo del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, costato la vita a 13 donne. Lo ha detto all’Adnkronos il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, commentando il ritrovamento dei ...

Naufragio Lampedusa - individuati dodici corpi in fondo al mare. C'è anche quello ddi un neonato abbracciato alla mamma : I sommozzatori della Guardia costiera hanno individuato a 60 metri di profondità il relitto del barchino affondato e parte delle persone ancora disperse.

Migranti : Naufragio Lampedusa - trovato barchino in fondo al mare con 12 cadaveri : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato individuato dai sommozzatori della Guardia costiera il barchino naufragato la scorsa settimana con a bordo una cinquantina di persone. L’imbarcazione si trova ad almeno 50-60 metri di profondità, con attorno almeno 12 cadaveri. Tra loro anche una giovane madre abbracciata al proprio figlio ancora piccolo. La barca è a poche centinaia di etri dal luogo del naufragio. I corpi senza ...

A Lampedusa sbarchi continui - hotspot al collasso. Naufragio nell’Egeo - morto un bambino : Mentre i ministri degli Esteri europei si chiudono nella torre d’avorio del Lussemburgo per parlare di Turchia e immigrazione, i mari che rappresentano le frontiere esterne dell’Ue continuano a essere attraversati da un’umanità in cerca di futuro. A Lampedusa, nelle ultime ore, sono arrivate centinaia di migranti. Stanotte, in tre distinti approdi, sono sbarcate duecento persone che si aggiungono ai tre sbarchi di ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - salme arrivate in nave a Porto Empedocle : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – Sono arrivate a Porto Empedocle le 13 salme del naufragio di Lampedusa, partite in nave da Lampedusa con il traghetto Pietro Novelli. Le bare, contenenti i corpi delle 13 donne morte nel naufragi di domenica notte, sono state sistemate sul molo. A rendere omaggio alle vittime le autorità, tra cui i rappresentanti delle forze dell’ordine, la sindaca Ida Carmina e il prefetto Dario Caputo. Un ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - salme lasceranno l’isola domani in nave : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Le tredici salme delle vittime del naufragio di Lampedusa lasceranno l’isola domani mattina a bordo della nave traghetto in viaggio da Porto Empedocle alle Pelagie. La nave, dopo la partenza di ieri sera, è dovuta tornare a Porto Empedocle per un guasto. Ma è ripartita oggi prima di mezzogiorno e dovrebbe arrivare a mezzanotte a Lampedusa. Dopo il suo arrivo verranno caricate a bordo le bare ...

Vittime Naufragio Lampedusa : stasera funerali 13 donne morte in mare : Roma – Saranno celebrati oggi, alle 18, i funerali delle 13 donne i cui corpi sono stati ritrovati al largo di Lampedusa dopo il naufragio che si e’ verificato nella notte tra domenica e lunedi’. Mentre prosegue a rilento la ricerca dei dispersi a causa del mare mosso, i funerali saranno celebrati presso la “Casa della Fraternita’” dal parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra, “su richiesta dei ...

