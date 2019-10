Napoli è Joker | le servirebbe il bigliettino “Perdona la mia risata | ho una malattia”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Se anche a voi è capitato, negli ultimi giorni, di sentirvi ballonzolanti nel budello di una metropolitana di Gotham City mentre passavate gli occhi sulle cronache calcistiche cittadine, non allarmatevi. Siamo stati tutti scritturati per il lungometraggio del momento in qualità di protagonisti o figuranti della critica condizione neurologica di(film solo discreto, secondo il mio parere da profano, ma tenuto in piedi da un gigantesco Joaquin Phoenix).ha un meccanismo di riflesso “al contrario” che è difficile spiegare se non hai a disposizione né un cartella clinica né il talento necessario di Joaquin.ride quando desidera piangere. Piange per significare che vuole ridere. Ha il terrore di confessare al prossimo di star benino per cui ride quando sente di poter finalmente assicurare l’altro di provare qualche dolore. Alla città di, come al povero Arthur Fleck ...

