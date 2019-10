Municipio IV – Farinarte a Villa Farinacci

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) “è un progetto culturale caratterizzato – informa un comunicato del IVdi Roma – dalla rivisitazione in chiave moderna degli stilemi artistici della classicità, sia in campo figurativo (mostra di scultura e grande mostra di burattini di ieri e di oggi), sia in campo teatrale (pieces e monologhi realizzati su temi antichi in una relazione dialettica tra passato e presente), sia in campo musicale. In programma – dall’11 ottobre al 31 dicembre 2019 a(Viale Rousseau,90) – concerti che coniugano vari generi musicali, creando nuove sonorità e attività satellite, oltre a una residenza artistica per compagnie emergenti a dicembre, finalizzata alla messa in scena di uno studio teatrale. Tra i servizi aggiuntivi laboratori teatrali, di espressione corporea e di arte figurativa per minori che prevedono performances ...

