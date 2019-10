Municipio IV – Assistenza anziani dimessi da ospedali

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Ce l’abbiamo fatta! – dice Roberta della Casa, presidente del IVdi Roma in un comunicato. “Da oggi è attivo un protocollo operativo tra ilIV ed il Distretto Asl per la gestione delle dimissioni protette integrate, con un primo investimento di circa 30 mila euro da parte della nostra Amministrazione. “Il progetto è rivolto alle donne che abbiano compiuto 60 anni e agli uomini con più di 65 anni che a seguito di un ricoveroero si trovino in una condizione di parziale o totale, temporanea o permanente, non autosufficienza e che non abbiano una rete familiare in grado di sostenerli nei due mesi successivi alle dimissioni. “Principalmente verranno seguiti i pazienti che escono dalle strutture Sandro Pertini e Policlinico Casilino e, secondo disponibilità, anche provenienti dall’Ospedale San Giovanni, Campus Bio Medico, Policlinico ...

