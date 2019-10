MotoGp | Nakagami rinnova con la Honda LCR | il giapponese però salterà le ultime gare di

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il pilotaha firmato con laanche per il 2020, nonostante debba chiudere anticipatamente il suo 2019 per un problema alla spalla Takaakisarà un pilota dellaLCR anche nella prossima stagione, è ufficiale infatti il rinnovo del pilotacon il team di Lucio Cecchinello per il 2020, restando al fianco di Cal Crutchlow. Una notizia positiva ma anche una negativa per il nipponico, che dovrà saltare letredi questo Mondiale per via di un problema alla spalla, che verrà risolto con un’operazione in programma lunedì prossimo. “Sono lieto di rimanere cone LCR – le parole di– sono stato in grado di migliorare molto quest’anno e lami ha mostrato un grande supporto, dandomi un pacchetto molto competitivo. Sono sicuro che insieme potremo continuerà così nel 2020. A proposito ...

