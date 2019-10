MotoGp – Marc fai attenzione… Marquez pubblica una caduta con la moto da cross | Honda

MotoGp - GP Giappone 2019 : inizia il trittico asiatico - gli avversari di Marc Marquez in cerca di gloria : Dopo aver ampiamente festeggiato il meritatissimo titolo di Marc Marquez, il Mondiale 2019 di MotoGP si trasferisce dall’altra parte del globo per il consueto trittico di gare autunnali. Si inizierà nel prossimo fine settimana con il Gran Premio del Giappone, quindi senza soluzione di continuità toccherà a Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” finale di Valencia a metà novembre che darà poi l’arrivederci al GP ...

MotoGp - Marc Marquez risponde a Valentino Rossi : “Non ho l’ossessione delle statistiche. La sua reazione è quella di un pilota che ha fatto molto” : Grazie alla vittoria nel GP di Thailandia, lo scorso weekend Marc Marquez ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo nel Motomondiale, con quattro gare d’anticipo. Un risultato che lo pone tra i più grandi di questo sport e in questi giorni è stato inevitabile il paragone con gli altri campioni, tra cui Valentino Rossi, che ha rilasciato dichiarazioni al veleno in merito al confronto con Marquez. Tuttavia il pilota spagnolo non è sembrato ...

MotoGp - Marc Marquez comincia a pensare al proprio futuro : la Honda non sta con le mani in mano : I contatti tra il campione del mondo e il team giapponese per il rinnovo sarebbero già partiti, l’annuncio potrebbe però slittare all’anno prossimo Otto titoli mondiali in bacheca, sei in MotoGp di cui quattro consecutivi. Sono numeri pazzeschi per Marc Marquez, che a 26 anni è già entrato di diritto nel gotha del motociclismo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha chiuso i conti con la vittoria in Thailandia, arrivata dopo un bellissimo ...

MotoGp – Marquez è campione del mondo : messaggio speciale di Jorge Lorenzo - sui social anche la risposta di Marc [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con Marquez sui social per l’ottavo titolo Mondiale: non manca la risposta del neo campione del mondo Marc Marquez è campione del mondo 2019 di MotoGp: lo spagnolo della Honda, trionfando ieri in Thailandia, si è aggiudicato il suo ottavo titolo Mondiale. Festeggiamenti in grande per Maquez e la Honda e una pioggia di complimenti: tra questi, sui social, sono spuntati anche quelli di Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - papà Marquez sconfessa il figlio Marc : “arrivare a quindici titoli mondiali è possibile” : Il padre del campione del mondo della MotoGp ha ammesso come il figlio possa arrivare ai quindici titoli di Agostini Grande festa in casa Honda per Marc Marquez, il pilota spagnolo si è confermato ieri campione del mondo di MotoGp, salendo così a quota otto titoli in carriera, di cui sei in Top Class. AFP/LaPresse Un numero straordinario considerando i 26 anni del fenomeno di Cervera, lanciato adesso verso le nove corone di Valentino ...

MotoGp - Mondiale 2019 : mancano quattro gare alla conclusione - Marc Marquez lascerà spazio ai rivali? : Il Mondiale MotoGP 2019 saluta la torrida Thailandia e si prepara per il trittico asiatico che porterà i piloti tra Giappone, Australia e Malesia, prima del “rompete le righe” di Valencia di metà novembre. quattro tappe che non hanno più nulla da dire, dato che Marc Marquez ha già ampiamente (e meritatamente) festeggiato il suo sesto titolo iridato nella classe regina, e l’ottavo in assoluta. Lo spagnolo ha dominato in un lungo ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : gli highlights della gara. Marc Marquez la spunta su Quartararo - 3° Vinales : Marc Marquez batte Fabio Quartararo in volata, vince il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista aritmeticamente l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. Il fuoriclasse nativo di Cervera ha raccolto il nono successo di tappa stagionale precedendo di un soffio un ottimo Quartararo, sempre più vicino all’appuntamento con la prima vittoria nella classe regina. Sul podio anche un buonissimo Maverick Viñales, terzo con ...

VIDEO MotoGp - papà Marquez : “Marc è ancora giovane - i 15 titoli sono possibili” : Una domenica di grande festa in casa Marquez, quella del GP della Thailandia 2019. Julià Marquez, papà di Marc e Alex, si gode i successi del figlio e non sa fin dove possa spingersi il pilota della Honda, ritenendo impossibile porre alcun limite anche per quanto riguarda i Mondiali vinti. “La genetica buona è di entrambi, mamma e papà. Non so se possa arrivare a 15 titoli, è difficile ma è possibile perché Marc è ancora molto giovane, ma ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

VIDEO MotoGp : Marc Marquez centra l’ottava perla della sua carriera : A soli 26 anni Marc Marquez centra il suo ottavo titolo iridato nel Motomondiale. Il portacolori della Honda, infatti, è campione del mondo della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Con la vittoria di oggi a Buriram è arrivato l’ennesimo suggello. Andiamoli a rivedere tutti. VIDEO: LE OTTO PERLE DI Marc Marquez alessandro.passanti@oasport.it Twitter: ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez “va in buca” nei festeggiamenti per l’ottavo titolo mondiale : Marc Marquez si è imposto nel Gran Premio di Thailandia 2019 ed ha così potuto festeggiare la certezza matematica del suo ottavo titolo iridato in carriera con quattro gare d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo spagnolo della Honda, dopo aver battuto per la seconda volta Fabio Quartararo in un duello per la vittoria all’ultimo giro, ha liberato tutta la sua gioia festeggiando insieme al suo fan club e ai suoi tifosi ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

VIDEO MotoGp - bagno di folla per Marc Marquez che festeggia coi propri tifosi : Il tanto atteso ottavo titolo mondiale è arrivato con la vittoria nel GP della Thailandia 2019 per Marc Marquez, che ha dominato in maniera totale questa stagione del motomondiale e si avvicina ai nove titoli di Valentino Rossi ormai distanti una sola lunghezza. Con quattro gare d’anticipo il pilota spagnolo ha portato il suo vantaggio su Andrea Dovizioso a 110 punti, chiudendo i giochi anche per la matematica; Marquez si è concesso un ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Thailandia 2019 : Marc Marquez il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Dovizioso 6° con problema sulla Ducati : Lo spagnolo Marc Marquez vola nel warm-up del GP della Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato asiatico, l’iberico della Honda ha ottenuto il miglior crono di 1’30″921 (l’unico ad abbattere la barriera dell’1’31”), candidandosi a un ruolo di primattore in vista della corsa che scatterà alle 09.00 italiane. Una gara che potrebbe consegnarli l’ottavo titolo mondiale ...