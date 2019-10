Mosca:non permetteremo scontro militare

"Penso che lofra Turchia e Siria non solo non sia di interesse per nessuno, ma che sia semplicemente inaccettabile", ha detto l'inviato speciale russo per la Siria, Lavrentyev. "Questo è il motivo per cui non lasceremo che ciò accada, ovviamente". Citato dall'agenzia Tass,Lavrentyev riferisce di colloqui tra curdi e governo siriano, "ma non conosciamo i risultati particolari". Sulla presenza Usa: "Speriamo tutti che le truppe Usa lascino la Siria prima o poi.Difficile però dire ora quale sarà il risultato finale".(Di martedì 15 ottobre 2019)