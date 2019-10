Monza | Galliani | «Squadra costruita per puntare alla B»

Galliani : “Monza col vento in poppa. Milan? Noi abbiamo ceduto a Li non a Elliott” : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha fatto il punto sul percorso di crescita dei brianzoli: “Siamo con il vento in poppa ma siamo solo alla nona giornata, l’obiettivo è arrivare primi per provare a vincere il campionato. Le cose vanno fatte per gradi, piano piano dobbiamo far crescere i nostri ragazzi senza mettere pressione e con i piedi ...

Monza - Galliani : «Vogliamo rendere il brand internazionale» : Il Monza sbarca nel mondo degli eSports. Dalla collaborazione con Pro2Be e il gruppo Digital 360, nasce il nuovo progetto virtuale del club brianzolo, che ha presentato due player professionisti per il circuito Fifa: Simone “Figu7rinho” Figura e Raffaele “Er_Caccia98” Cacciapuoti. A presentarli nella sala stampa dello Stadio Brianteo l’amministratore delegato Adriano Galliani: «La domanda […] L'articolo Monza, Galliani: «Vogliamo ...

Monza a Firenze in Coppa Italia - Galliani : “Il nostro obiettivo? Tornare qui fra 24 mesi in campionato” : “Con il Monza strada ne abbiamo fatta fino ad oggi però dobbiamo farne ancora tanta perché il nostro obiettivo, quello mio e del presidente Berlusconi, è Tornare qui a Firenze fra 24 mesi in campionato“. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a margine della sfida di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina da poco iniziata. Galliani: “Caso Icardi? Nel calcio c’è troppo maschilismo. ...