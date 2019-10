Montalbano batte tutti | Imma e Rosy lo tallonano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Laura Rio Nella prima parte della stagione tv vanno bene «Ulisse» e i talk di Rete4. Mezzo flop di «Eurogames» A salvare i cittadini della televisione, si sa, è sempre e comunque lui: il Commissario. Anche in questo autunno iniziato con una stagione senza infamia e senza lode, il poliziotto di Vigata ha tenuto in vita il primo canale e pure gli spettatori quando non trovavano altro di interessante sui canali generalisti. E, dunque, dopo le prime settimane, si può tracciare un primo bilancio della programmazione. Lo facciamo con il giochetto dei principali flop e successi, dal punto di vista del gradimento del pubblico, senza offesa per nessuno ovviamente, perché come sempre i programmi si possono imbroccare o meno. Però non ci dimentichiamo di ricordare che, in generale, in questa prima stagione invernale completamente frutto della dirigenza emanazione del ...

