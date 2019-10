Modena | la squadra di pallavolo diventa plastic free | per i tifosi bicchieri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Per ogni partita, 3000 bottiglie, 2000usa e getta e un complessivo di 50 chili dia. A fine stagione: circa una tonnellata. È quanto viene consumato ogni anno al PalaPanini dalladimaschileVolley. È anche quanto, dalla stagione 2019/2020, sarà risparmiato: il club ha deciso infatti di convertirsi al, attraverso il progetto socialeVolley Goes Green. La soluzione passa dalavabili e bevande alla spina: “Abbiamo deciso di usareriutilizzabili e lavabili: al bar del PalaPanini e presso i chioschi saranno in vendita tutte le consuete bevande, ma verranno erogate esclusivamente attraverso delle spinatrici”, spiega la società. Il bicchiere avrà il costo di 1 euro, che sarà pagato con la prima consumazione: lainvita ia conservarlo e a usarlo anche per le consumazioni ...

