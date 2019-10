Ministro dell' Ambiente Costa a Pescasseroli | I Parchi diventino punto riferimento

Superticket - il Ministro della Salute : “Abolirlo entro il 2020 è priorità assoluta” : "Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure", he detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento il Superticket viene applicato interamente in alcune regioni, mentre in altre varia a seconda del reddito del paziente: si tratta di una tassa aggiuntiva per determinate e specifiche ricette o visite ambulatoriali.Continua a ...

Terremoto - Ministro Fioramonti : “imbarazzante” la lentezza della ricostruzione : “La lentezza dello Stato e della macchina burocratica, a tutti i livelli nella ricostruzione, mi imbarazza, mi fa vergognare,” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti in occasione della presentazione della Settimana della Protezione Civile, riferendosi ai ritardi nella ricostruzione post sisma, da quello dell’Aquila a quello del Centro Italia, sottolineando che, in ogni caso, “in tante scuole ...

Migranti - l’appello del Ministro dell’Interno Lamorgese all’Ue : “Non ci lasciate soli” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rivolge un appello agli stati membri dell'Ue in tema di Migranti: "L’intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeo solidale: non possono essere lasciati soli gli Stati più esposti".Continua a leggere

Il Ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi - del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

Premio Nobel per la Pace al primo Ministro dell'Etiopia - Abiy Ahmed Ali : Il Premio Nobel per la Pace 2019 viene assegnato al primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con la seguente motivazione: “Per i suoi sforzi per raggiungere la Pace e la cooperazione internazionale e, in particolare, per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questo quanto deciso dall'apposito Comitato, composto da cinque personalità nominate dal Parlamento norvegese. Negli ultimi anni il ...

Il primo Ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace : Il premier etiope (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali ha vinto il Nobel per la pace per “i suoi sforzi nel raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per le sue iniziative decisive per risolvere i conflitti lungo il confine con l’Eritrea”. Il suo nome è stato annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Oslo, in Norvegia, poco dopo le 11. Il ...

Una senatrice M5S porta l’omeopatia in Senato (e parteciperà anche il viceMinistro della Salute) : In queste ore sono scoppiate le polemiche in seguito al diffondersi della locandina di un convegno sull'omeopatia voluto per iniziativa della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Virginia La Mura, a palazzo Madama. Alla conferenza sulla disciplina che, ricordiamo, non viene riconosciuta come branca della medicina dalla comunità scientifica internazionale, parteciperà anche il viceministro della Salute.Continua a leggere

Lapo Elkann attacca Salvini sui migranti - la replica (poco elegante) dell'ex Ministro : Dibattito a distanza tra i due sul tema migranti. L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e...

Farmaco per la transizione ormonale rincarato del 300% - le associazioni al Ministro Speranza : “Tuteli la salute delle persone trans” : Il suo nome è “Progynova”, è fabbricato della tedesca Bayer ed è un Farmaco a base di estrogeni, ritenuto indispensabile per molte persone trans che hanno scelto di sottoporsi per tutta la vita alla Terapia ormonale sostitutiva. Fino a poco più di una settimana fa era inserito nella cosiddetta fascia A dei medicinali, cioè quelli completamente a carico del Sistema sanitario nazionale (salvo alcune Regioni, dove costava 3 euro). A partire dall’1 ...

Parole Petrachi - i commenti del Ministro dello Sport Spadafora e della ct Milena Bertolini : “Penso che nello Sport debba avere cittadinanza un grande rispetto per tutto e tutti e quindi le dichiarazioni di Petrachi non sono coerenti con quello che ci aspettiamo per il mondo dello Sport e denotano un’arretratezza culturale di cui non sentivamo bisogno”. Così, a margine della conferenza stampa che ha seguito la riunione tra tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e ...

Strage in questura a Parigi - il killer era radicalizzato ed era già stato segnalato. Il Ministro dell’Interno : “Non mi dimetto” : Il funzionario della polizia francese che giovedì 3 ottobre, in questura a Parigi, ha ucciso a coltellate tre poliziotti e una collega, si era convertito all’Islam dieci anni fa ed era stato segnalato alle autorità per aver difeso i terroristi dell’attentato a Charlie Hebdo nel 2015. Nonostante questo, da 20 anni si occupava di informatica per i servizi segreti francesi e aveva accesso a informazioni riservate. Proprio il ministro ...

Il primo Ministro delle Mauritius ha sciolto il parlamento e indetto le elezioni per il 7 novembre : Il primo ministro delle Mauritius, Pravind KumarJugnauth, ha sciolto il parlamento e ha indetto le elezioni per il 7 novembre. Nel paese, che si trova nell’oceano Indiano ed è tra le nazionali africane più stabili, si vota ogni cinque anni,

Il Ministro dell’Innovazione studia la “deroga speciale” per startup : Il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, all’Ey digital summit Capri – Una deroga speciale alle leggi per consentire a startup e aziende che vogliono sperimentare un servizio innovativo di avviare un pilota sul campo, purché accettino di farsi monitorare da tutte le autorità regolatorie che hanno titolo per ficcare il naso nel progetto. È questa una delle idee che il neoministro per l’Innovazione, Paola Pisano, sta ...

Campania : Ferrara - 'mi sarebbe piaciuto De Luca Ministro dell'Interno' : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "è un uomo formidabile. Va in tutte le direzioni e fa cose giuste e sbagliate in tutte le direzioni. Quando è populista lo sa fare, quando difende le classi dirigenti lo fa in maniera castale. Spero che sappia governare