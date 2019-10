Mille startup in corsa per finanziare le loro idee in una serie tv

Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il programma di accelerazione, promozione e investimento B Heroes, ideato dall’imprenditore Fabio Cannavale per promuovere lein Italia in collaborazione con il sostegno di Intesa Sanpaolo e del suo Innovation Center, arriva alla sua terza edizione. Dopo il successo degli anni scorsi, con 52selezionate e oltre 80 milioni di euro investiti a sostegno di alcune tra le aziende italiane più innovative, quest’anno i numeri si moltiplicano. Per l’edizione 2019 sono oltrele aziende preselezionate fino a questo momento, e chi supererà le prossime fasi del percorso potrà accedere a un programma di mentorship che quest’anno ha coinvolto oltre quattrocento tra imprenditori, manager, business angel e campioni dell’innovazione. Inoltre, leinserite nel programma di accelerazione potranno contare su investimenti di oltre un milione di euro. Cinque i criteri su ...

