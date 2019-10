Milioni di pesci morti in Spagna | catastrofe ecologica nel Mar Menor | patrimonio

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il ritrovamento didiè il campanello d’allarme di unain atto nel Mar, laguna costiera della regione di Murcia, in. Ma le cause di questa moria di(vedi fotto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) sono ancora dibattute. Secondo alcuni, è la conseguenza diretta di una forte ondata di maltempo – quindi naturale – mentre per altri la responsabilità delle sterminate attività agricole e industriali. Per l’Istituto di Scienze del Mare (Csic) la laguna è stata fortemente colpita dalle recenti alluvioni provocate da piogge torrenziali che hanno formato in superficie “una specie di zattera d’olio con l’acqua dolce carica di sedimenti e resti organici che galleggia sopra quella salata, impedendo lo scambio di ossigeno tra il fondo marino e l’atmosfera, lasciando senza ...

WilliamGhan : Solo nelle case italiane, ci sono 30 milioni di pesci negli acquari e circa 13 milioni di uccelli in gabbia. 43 milioni di ergastoli. - mimmixeddu : @fabiotitty @RimmelD2019 Il fratello scemo di Nosferatu quello che dirige il Giornale per avvolgere i pesci , ha d… - Damiano_Coletta : @ItaliaVivaLT @virginiaraggi Le abbiamo riparate. Ma basta un giorno di pioggia perché si riformino. Chiedetevi per… -