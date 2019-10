Miley e Liam dopo il divorzio | chi sono i nuovi fidanzati?

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Marina Lanzone A pochi mesi dalla loro separazione,Cyrus eHemsworth hanno due nuove relazioni. I loroentrambi biondi, australiani e poco più che ventenni Tra di loro non ha funzionato.Cyrus e l’ormai ex maritoHemsworth sembrano aver archiviato la loro relazione, pronti per andare avanti. Ci hanno messo una pietra sopra, anzi un macigno, visto che da un po’ di settimane entrambi hanno un’altra persona al loro fianco. La cantante è stata vista in compagnia del collega australiano Cody Simpson, mentre l’ex marito ha iniziato una relazione con l’attrice Maddison Brown. Entrambi molto noti in America e in Australia, loro terra d’origine,al contrario quasi sconosciuti nel nostro Paese. Chi ha rubato il cuore dei due neo-separati? Cody Simpson: nuotatore, cantante, fidanzato delle star Australiano, 22 anni (cinque in meno rispetto a ...

