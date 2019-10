Migranti | vasto incendio fuori dal centro di accoglienza dell’isola greca di Samos | 5mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Oltresono state evacuati dopo che ieri sera unè divampato alle porte deldidell’isoladi, uno dei primi approdi in Europa per chi arriva da Medio Oriente. Secondo le prime ricostruzioni della stampa, il rogo è legato a scontri tra profughi iniziati nel pomeriggio: otto persone sono state portate in ospedale. Da tempo le organizzazioni umanitarie denunciano il sovraffollamento del campo, dove la situazione è al collasso per l’altissimo numero di arrivi. Anche nell’isola di Lesbo le condizioni di vita sono al limite e sono di poche settimane le immagini di unnell’hotspot di Moria L'articolodaldidell’isoladipersone evacuate proviene da Il Fatto Quotidiano.

