Migranti : naufragio Lampedusa - pm ‘forse altri cadaveri in fondo al mare’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Ci potrebbero essere “altre vittime in fondo al mare” oltre ai corpi delle dodici persone individuati oggi a circa 60 metri di profondità a poca distanza dal luogo del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, costato la vita a 13 donne. Lo ha detto all’Adnkronos il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, commentando il ritrovamento dei ...

Migranti : naufragio Lampedusa - trovato barchino in fondo al mare con 12 cadaveri : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato individuato dai sommozzatori della Guardia costiera il barchino naufragato la scorsa settimana con a bordo una cinquantina di persone. L’imbarcazione si trova ad almeno 50-60 metri di profondità, con attorno almeno 12 cadaveri. Tra loro anche una giovane madre abbracciata al proprio figlio ancora piccolo. La barca è a poche centinaia di etri dal luogo del naufragio. I corpi senza ...

Migranti : naufragio Lampedusa - salme arrivate in nave a Porto Empedocle : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – Sono arrivate a Porto Empedocle le 13 salme del naufragio di Lampedusa, partite in nave da Lampedusa con il traghetto Pietro Novelli. Le bare, contenenti i corpi delle 13 donne morte nel naufragi di domenica notte, sono state sistemate sul molo. A rendere omaggio alle vittime le autorità, tra cui i rappresentanti delle forze dell’ordine, la sindaca Ida Carmina e il prefetto Dario Caputo. Un ...

Migranti : naufragio Lampedusa - salme lasceranno l’isola domani in nave : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Le tredici salme delle vittime del naufragio di Lampedusa lasceranno l’isola domani mattina a bordo della nave traghetto in viaggio da Porto Empedocle alle Pelagie. La nave, dopo la partenza di ieri sera, è dovuta tornare a Porto Empedocle per un guasto. Ma è ripartita oggi prima di mezzogiorno e dovrebbe arrivare a mezzanotte a Lampedusa. Dopo il suo arrivo verranno caricate a bordo le bare ...

Migranti : naufragio Lampedusa - tra vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E’ la storia di Fakher, un ragazzo tunisino di 28 anni, affetto da un brutto tumore, di cui si sono perse le tracce. Era sul barcone di legno con 52 persone che si ...

Naufragio Migranti Lampedusa : morti e feriti in mare - il bilancio : Naufragio migranti Lampedusa: morti e feriti in mare, il bilancio Ennesimo tragico Naufragio a largo di Lampedusa. Questa volta, a farne le spese, sono almeno 13 donne (di cui una incinta) e otto bambini. Per ora, si contano 22 superstiti. Ci sono ancora una 15ina di dispersi e, purtroppo, sembrano esserci davvero poche speranze. Il barchino si è ribaltato ad appena 6 miglia dal principale punto di approdo italiano. Una distanza molto ...

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa. Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi, tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche oggi tira un forte vento di maestrale e continua a piovere. Quindi le ricerche sono ostacolate ma dovrebbero riprendere a breve.L'articolo ...