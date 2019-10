Migranti, l'Ue coordina sbarco da Ocean

La Commissione Europea coordinerà lodegi 176soccorsi dalla naveViking che domattina sbarcheranno a Taranto. Lo ha detto una portavoce che ha confermato l'arrivo di una richiesta alla Commissione per ilmento dellodeinel porto pugliese. "Lo stiamo facendo, la Commissione ha già avuto dei contatti costruttivi con alcuni Paesi membri e ciò continuerà fino a quando non troveremo un posto per tutti quelli a bordo", ha spiegato.(Di martedì 15 ottobre 2019)