Migranti | Alarm phone | ' serve soccorso immediato per barca in pericolo'

Alarm Phone : “Gruppo di Migranti in fuga dal campo di Tajoura - nessun soccorso in vista” : Il servizio telefonico di soccorso per i migranti lancia un allarme: "Nel pomeriggio ci ha contattati un gruppo in fuga dal campo di Tajoura, dove piu' di 50 migranti sono stati uccisi a luglio. Abbiamo informato le autorità in Italia, Malta e nostro malgrado anche in Libia, visto che le autorità europee non intervengono. Urge soccorso immediato".Continua a leggere

Migranti : Alarm phone - 'bara partita dalla Libia arrivata a Lampedusa' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - "Ieri siamo stati contattati da un parente di persone su una barca partita da Zuwarah #Libya, con 20 persone incluse molte famiglie. Non siamo riusciti a contattare la barca ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha detto che la barca è arrivata a

Migranti : Alarm phone - 'barca ancora in difficoltà - in pericolo la vita di 32 persone' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato!". E'

Alarm Phone lancia nuovo allarme : "Persi contatti con barcone con 32 Migranti a bordo" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, il network telefonico che proprio poche settimane fa annuncia di aver ricevuto, in questo ...

Migranti : Alarm phone - 'perso contatto con la barca - vite a rischio in mare' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Abbiamo perso contatto con la barca circa 6 ore fa. Le autorità di #Malta si rifiutano di fornire informazioni sull’operazione di soccorso. Le persone a bordo ci hanno detto che ci sono 7 bambini e 2 donne incinte. Lasciarle in mare durante la notte mette le loro vite

Migranti - appello del Papa : «Umanità - non indifferenza» Alarm Phone : barca con 56 a bordo soccorsa dai libici : Nell’omelia della messa in San Pietro, Francesco chiede ai fedeli di «sentire compassione per la sofferenza degli ultimi, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per manifestare la tenerezza di Dio verso di loro»

Sbarcati 80 Migranti in poche ore a Lampedusa. Alarm Phone : "Barcone rovesciato soccorso dai libici" : Dopo giorni in mare e la paura di una nuova strage nel Mediterraneo, la barca che si era rovesciata il 28 settembre a largo della Libia, con a bordo 56 persone, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Tripoli. Lo fa sapere Alarm Phone che ha seguito passo passo la tragedia delle persone a bordo, riportando su Twitter le loro disperate richieste di aiuto. “Dopo 80h a mare e omissione di soccorso da parte dell’Europa, ...

Migranti : Alarm phone - 'barca ancora in pericolo senza soccorso in vista' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "I giornali hanno comunicato che una barca è stata soccorsa e riportata in #Libia. Questa NON è la stessa barca che ci ha contattati: abbiamo parlato con le persone a bordo meno di un'ora fa e sono ancora in pericolo senza nessun soccorso in vista. Sono a mare da più d

Migranti - barcone con 50 persone si capovolge. Alarm Phone : «Bambini a bordo - si teme fatalità» : Un'imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. «Le...

Migranti - Alarm Phone : “Barcone con 56 persone in difficoltà. Abbiamo avvertito Libia - Italia e Malta ma nessuno manda i soccorsi” : Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi ...

Migranti : Alarm phone - 'barca con 56 persone in difficoltà - libici e Ue ignorano richieste aiuto' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! Abbiamo perso contat

**Migranti : Alarm phone - 'in cinque giorni chiamati da dieci barche - in 720 in fuga'** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - "Alarm phone non è mai stato contattato da così tante barche nel #Mediterraneo centrale in così poco tempo. Negli ultimi cinque giorni, dal 16 al 20 settembre, siamo stati chiamati da 10 imbarcazioni in pericolo, con in totale circa 720 migranti in fuga dalla #Libia".

Migranti : Alarm phone - 'salvate 28 persone - ma soccorsi arrivati in ritardo' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Secondo le autorità italiane, le 28 persone in difficoltà sono state salvate. Possiamo solo sottolineare ancora una volta che ritardare le operazioni di salvataggio prolunga inutilmente la sofferenza in mare e mette in pericolo la vita dei #Migranti!". Lo ha scritto p