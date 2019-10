Migranti | 290 su un barcone in attesa di un porto sicuro | salvati da motovedette italiane

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Circa 290a bordo di unsono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese, dadella Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora indi un 'place of safety', undove sbarcare. Malta ha già fatto sapere che non può soccorrerli.

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Migranti, motovedette italiane soccorrono 290 su barcone in acque maltesi - LelloForlini : +++ #Migranti: motovedette Italia soccorrono 290 su barcone +++ Tg La7 News - PressFutura : #FuturaPress #Sbarchi senza fine: #290 #migranti al largo di #Lampedusa -