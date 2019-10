Meteo | grandine | forti venti e strade allagate | violente tempeste hanno colpito l’Ovest

Previsioni Meteo 15 ottobre : forte maltempo sull’Italia - al Nord temporali e grandine : Le Previsioni meteo di oggi 15 ottobre confermano l’arrivo di una forte perturbazione sull’Italia. Il maltempo intessa soprattutto le regioni del Nord, in particolare la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma nel corso della serata peggiora su Campania e Sicilia meridionale.Continua a leggere

Meteo minaccioso : addio sole - tornano nubifragi e grandine : Una nuova perturbazione sta per attraversare l'Italia, portando forti precipitazioni ed un calo termico in diverse zone...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Previsioni Meteo 3 ottobre : Italia divisa a metà - temporali e grandine al Sud - sole al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 3 ottobre? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia sarà divisa a metà, con sole e tempo sereno al Nord e temporali, con fenomeni di forte intensità, da grandine a fulmini a raffiche di vento, al Centro-Sud, con un sensibile calo delle temperature: ecco dove pioverà e le regioni in allerta.Continua a leggere

Meteo - l’allerta Estofex per l’Italia : oggi maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Ottobre inizia all’insegna del maltempo sull’Italia e più in generale, sul Mediterraneo. Per questo, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per alcune aree del Mediterraneo, Italia compresa, e per i Balcani, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. l’allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 3 ottobre. Un’area di profonda ...

Meteo - da mercoledì svolta artica : temporali - grandine e crollo delle temperature su tutta Italia : Piogge, temporali e un calo delle temperature anche di oltre 8 gradi: da mercoledì arriva l'autunno a seguito di una perturbazione atlantica che entro giovedì attraverserà...

Previsioni Meteo 1 ottobre - arriva il maltempo : aria artica - temporali e grandine : Secondo le Previsioni meteo, a partire da oggi nelle regioni settentrionali si faranno sentire i primi effetti della perturbazione destinata a scendere, tra domani e giovedì, verso le regioni del centro sud Italia. Il suo passaggio, oltre a causare una generale fase di maltempo, genererà anche un calo termico, temporali e grandinate.Continua a leggere

“Temporali e grandine”. Meteo - il freddo arriva in anticipo : cosa ci aspetta : Meteo, nel corso dell’imminente weekend, l’atmosfera sarà dominata da un aumento di pressione che garantirà un tempo soleggiato con clima estivo almeno fino ai primissimi giorni di ottobre, dove faranno irruzione venti freddi e precipitazioni. Il team del sito ILMeteo.it comunica che sabato 28 e domenica 29 settembre il tempo sull’Italia sarà prevalentemente soleggiato con temperature in aumento e valori massimi compresi tra 25 e 32°C su ...

Allerta Meteo Estofex per il Centro-Nord : maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Dopo una brevissima pausa, il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per parti dell’Italia e dell’Adriatico, principalmente per nubifragi e in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia meridionale, principalmente per nubifragi. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per grandine e temporali : Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il tempo sara’ in peggioramento a partire dalla prossima notte. In mattinata soprattutto ...

Meteo - da domenica comincia l’autunno : in arrivo grandine e temporali su tutta Italia : Secondo le ultime previsioni Meteo, da domenica 22 settembre l'autunno arriva in Italia portando piogge, grandine e temporali su gran parte della Penisola, a cominciare dalle regione del Nord Ovest e da quelle centrali tirreniche, in particolare su Toscana e Alto Lazio. Il maltempo scenderà anche al Sud, ma da martedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sull’Italia : nubifragi - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Meteo Puglia : vasto temporale MCS in arrivo - attenzione a nubifragi e grandine : Caldo e bel tempo coi minuti contati in Puglia: una forte perturbazione alimentata da aria molto fresca di origine artica si sta dirigendo sul sud-est italiano dove a breve provocherà un sensibile...