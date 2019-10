Mediaset | ricorso Vivendi a Tribunale Milano per sospendere fusione con Mfe

MediaforEurope - Vivendi vince ricorso contro Mediaset : potrà votare il riassetto : Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi (difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e votare, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea di Mediaset che si terrà il 4 settembre 2019

Respinto il ricorso Rai - la Champions si vedrà su Mediaset : È stato Respinto il nuovo ricorso presentato dalla Rai al Tribunale di Milano per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League nella prossima stagione

Tribunale respinge ricorso Rai (contro Sky e Mediaset) per diritti Champions : È stato respinto - secondo quanto si apprende - il nuovo ricorso presentato dalla Rai al Tribunale di Milano per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League nella prossima stagione. Nel mirino c'era l'accordo tra Sky e Mediaset che assegna al Biscione le partite in chiaro della massima competizione europea per i prossimi due anni. La tv pubblica - si apprende ancora - è stata condannata a rifondere 15mila euro di ...