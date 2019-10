Mediaset España | recesso per 255 milioni | sopra il tetto fissato

Mediaset - il Tribunale di Madrid sospende la fusione con Mediaset España. Vivendi esulta - Cologno insorge : Pier Silvio Berlusconi Ricordate la decisione di Mediaset di trasferire, insieme a Mediaset España, la sede legale in Olanda, costituendo la nuova holding MediaForEurope? Lo scorso 4 settembre, nonostante il disappunto di Vivendi , dalle assemblee era arrivato il via libera al riassetto delle attività in un unico gruppo, compresa la partecipazione del 9.6% del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1. La Corte di Madrid , però, ha bloccato tutto: la ...

Mediaset España condannata per plagio - Pasapalabra non andrà più in onda : Noi l'abbiamo conosciuto come Passaparola, il fortunato game show - ispirato al format britannico The Alphabet Game - condotto da Gerry Scotti (senza dimenticare la breve incursione di Claudio Lippi nella prima annata) che nel 1999, dopo il flop di Superboll con Fiorello, prese le redini in corsa di una fascia oraria che stava diventando l'incubo di Canale 5: il preserale.La versione italiana è stata chiusa nel 2008, mentre in ...