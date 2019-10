Mattino 5 | Morgan durante la rissa urla al paparazzo | “La mia donna è incinta | cogl***e”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) È la notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre quandosi trova in pieno centro a Milano con una giovanee untenta di fotografarli. Nel servizio andato a5 le immagini mostrano la scena: il cantautore e laparlano col. Poco dopo tra i due scoppia una lite che viene risolta solo con l’arrivo della polizia: ilè stato denunciato per tentata estorsione, mentre Marco Castoldi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel servizio mostratoil programma di Federica Panicucci si sente chiaramentedire: “Ti rovino, ti rovino, ti rovino i figli, la moglie, tutto… La mia, cog****ne“. L'articolo5,laal: “La mia, cogl***e” proviene da Il Fatto Quotidiano.

