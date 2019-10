Matteo Renzi e Salvini a Porta a Porta | zero regole da Bruno Vespa | perché

Il match in tv dei due Matteo : Renzi punta a fare l’anti-Salvini ma l’avversario è Conte : Settantacinque minuti di confronto tra Renzi e Salvini in seconda serata. La prima mezz’ora soli con Bruno Vespa sulle poltrone bianche di Porta a porta, poi con altri due direttori a fare domande incrociate: Maurizio Molinari della Stampa e Michele Brambilla del Quotidiano nazionale

Il crollo di Luigi Di Maio e il boom di Matteo Renzi : il ribaltone sui social network : Con il nuovo governo sono stati stravolti gli equilibri su Facebook. Con la galassia 5 Stelle in difficoltà, la solita calma piatta del Pd e il rilancio dell'ex sindaco di Firenze (che con i suoi uomini lavora alla "costruzione" del personaggio Bellanova) La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla " La Bestia di Matteo Salvini si è fatta più docile"

Malattia Vialli - il messaggio di solidarietà di Matteo Renzi : “Bellissimo vedere la Nazionale di calcio qualificarsi in anticipo per gli Europei. Complimenti a tutti a cominciare dal commissario tecnico Mancini. Ma bellissimo anche vedere la nazionale aprire le porte della delegazione al ‘gemello’ di Mancini ai tempi della Samp, quel Luca Vialli che sta combattendo una durissima battaglia contro il cancro”. Lo ha scritto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews. ...

Pensioni - Quota 100 : ecco come pensa di intervenire il governo. Matteo Renzi : "Via subito la riforma" : Via Quota 100 e nessun mini-aumento di tasse. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene sulla manovra di bilancio e si dice soddisfatto per la decisione di non alzare l'Iva: "Gran passo in avanti, davvero: tutt'altro che scontato fino a qualche giorno fa". E attacca: "Prima che aumentare le ta

Matteo Renzi saccheggia il Pd - altri due "acquisti" a Roma : ecco chi entra in Italia Viva : Si teme una vera e propria slavina nel Pd verso Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. A Roma, in una sala gremita al Teatro Adriano si è visto l'inizio della valanga che rischia di travolgere Nicola Zingaretti, con Athos De Luca e Luca Di Egidio. Il primo, riporta il Tempo, è un nome storico del

Matteo Renzi - Augusto Minzolini svela la mossa berlusconiana : "Ora chiederà la separazione delle carriere" : Quale sarà la prossima mossa di Matteo Renzi? A ragionare sul futuro del leader di Italia Viva è il principe dei retroscenisti, Augusto Minzolini, ospite in studio ad Omnibus, su La7. Soltanto poche ore fa, i Renziani hanno messo nel mirino quota 100, chiedendone "l'abolizione totale" per finanziare

Mariastella Gelmini striglia Forza Italia - il messaggio a Salvini : "L'avversario è Matteo Renzi" : A stringere Forza Italia attorno all'alleato naturale, la Lega di Matteo Salvini, ci pensa Mariastella Gelmini. Lo fa con un'intervista a Repubblica, dove si parla della manifestazione di sabato prossimo a Roma, azzurri e Carroccio in piazza assieme. Un passaggio di consegne da Silvio Berlusconi a S

Matteo Renzi presenta i tre simboli di Italia Viva e lancia il "sondaggio" : "Quale vi piace di più?" : Matteo Renzi presenta il simbolo del suo partito Italia Viva. Anzi, i tre simboli. "Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti:

Paolo Becchi : "Il referendum anti-taglio delle poltrone è la nuova arma di Matteo Renzi" : Non è accettabile, dopo aver bocciato nel 2016 la riforma costituzionale renziana, farsi scivolare addosso la riforma grillina sul taglio dei parlamentari. Una riduzione di 345 seggi, senza alcun contrappeso istituzionale e col «poi vediamo» sulla legge elettorale, è inaccettabile. Per paura di pass

