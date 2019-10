Manovra | la tassa sulla fortuna | quanti soldi si prende lo Stato se vinci alla Lotteria

Manovra - la maxi-tassa sulla casa : Imu più Tasi - così il governo darà l'ok per farci pagare di più : Non ci sarà la riforma del catasto, ma in Manovra potrebbe spuntare la maxi-tassa sulla casa, un accorpamento di Imu e Tasi con un'aliquota massima dello 0,86 per mille. Un'aliquota, ricorda il Corriere della Sera, pari alla somma dell'Imu (massimo lo 0,76 per mille) e della Tasi (lo 0,1): "Il risch

Manovra : Unionplast - tassa su plastica può affossare settore in ripresa (2) : (Adnkronos/Labitalia) – “A favore dell’industria della trasformazione delle materie plastiche è intervenuto anche Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem Cgil-cita Iazzolino-, secondo cui ‘La ‘tassa sulla plastica’ non ha alcun razionale logico”.“Le aziende produttrici di imballaggi -aggiunge Iazzolino- già pagano ai consorzi per il recupero e riciclo dai 150 ai 500 euro a ...

Manovra : Unionplast - tassa su plastica può affossare settore in ripresa : Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Unionplast, associazione di categoria che riunisce i trasformatori di materie plastiche, “si oppone con forza alle anticipazioni, apparse sui giornali, in merito alla volontà del Governo di inserire, nell’ambito della Legge di Bilancio, una tassazione che andrebbe a colpire le imprese produttrici di imballaggi in plastica”.Secondo il presidente di Unionplast Luca Iazzolino, ...

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - verso tassa imballaggi plastica : 19.30 Tra le misure della Manovra ci sarebbe una tassa sugli imballaggi in plastica (dalle bottiglie alle confezioni per gli alimenti). L'idea è quella del "più inquini più paghi", che può portare più gettito fiscale ma anche orientare consumatori e produttori a comportamenti più sostenibili dal punto di vista ambientale. Sarà comunque il Consiglio dei ministri di questa sera a decidere se dare o meno il via libera alla misura.

Manovra - la tassa sui telefonini : il Pd fa cassa sulle sim - quali cellulari verranno stangati : Il Mef è ancora in divenire, eppure qualche certezza sta venendo fuori. Una di queste è la tassa sui cellulari: per ottenere le coperture di 3 miliardi per la legge di bilancio, dopo gli scontri per Quota 100 e cuneo fiscale, al Governo starebbero pensando di ritirare fuori l'imposta sulle sim. Seco

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Manovra : M5S - no a tassa su Sim - Pd faccia chiarezza : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Se nel Pd qualcuno sta pensando di tassare le Sim ricaricabili o sottoporre a un ulteriore aggravio la clientela business lo dica chiaramente. Per quanto ci riguarda queste non sono opzioni percorribili o accettabili. E’ quanto rilevano fonti qualificate del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende, nel vertice fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza ...

Manovra : M5S - no a tassa su Sim - Pd faccia chiarezza : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Se nel Pd qualcuno sta pensando di tassare le Sim ricaricabili o sottoporre a un ulteriore aggravio la clientela business lo dica chiaramente. Per quanto ci riguarda queste non sono opzioni percorribili o accettabili. E’ quanto rilevano fonti qualificate del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende, nel vertice fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il sottosegretario alla ...

Manovra - spunta l’ipotesi di una tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

M5s rilancia tassa su bevande zuccherate : “Sugar tax pronta - potrebbe entrare in Manovra” : La sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, potrebbe entrare in manovra. Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, spiega che la sugar tax è pronta e che "se non si inserirà subito credo che il Parlamento la riproporrà". Castelli precisa che si tratta di una tassa sugli zuccheri aggiunti negli alimenti, ma non dice se corrisponde esattamente alla tassa sulle merendine pensata per finanziare la scuola.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Daspo ai commercialisti e tassazione contante sono fake news. Manette agli evasori non sono allo studio” : Il daspo ai commercialisti e la tassazione del contante sono “fake news”. E allo studio non c’è neanche il carcere per gli evasori. In audizione davanti alle commissioni Finanze il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, fa il punto sulla nascente legge di Bilancio e lamenta che “mi tocca ogni giorno smentire fake news”. Il daspo per i commercialisti, dice, “non esiste” e aggiunge che anche le ...

Manovra - Conte : “La tassa sulle merendine non c’è”. Fioramonti : “Le lobby impediscono la sua introduzione” : Niente tassa sulle merendine, almeno non nel Nadef, il primo testo ufficiale che preannuncia la Manovra. In diretta su Skuola.net il presidente del Consiglio Giuseppe Conte precisa che “nel documento che approviamo oggi non abbiamo considerato di tassare le merendine“. Una proposta avanzata nelle settimane scorse dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha creato anche momenti di tensione all’interno del ...