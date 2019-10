Manovra | “carta bimbi” | arriva un nuovo sussidio da 400 euro per sostenere le rate

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Per l'assegno, che potrebbe essere erogato già nel 2020, il governo stanzierebbe un altro miliardo rispetto a quello già messo a disposizione per i finanziamenti agli asili nido. Con la carta bimbi, inserita nel Fondo unico per la famiglia, si andrebbe ulteriormente a diminuire per le famiglie ledell'asilo per i propri figli. Per i nuclei a basso redditto queste potrebbero essere addirittura azzecon la nuova misura.

zazoomnews : Manovra sgravi per chi paga lidraulico con la carta di credito - #Manovra #sgravi #lidraulico #carta - Gazzettino : #manovra, sgravi per chi paga l'idraulico con la carta di credito - infoiteconomia : Manovra, arrivano bonus idraulico e parrucchiere: nuovi sconti per chi paga con carta -