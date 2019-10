Manovra 2020 | alle ore 21 il Cdm per chiudere

Manovra 2020 - oggi il Cdm<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Manovra - slitta l’assegno unico per i figli a carico : “Non ci sarà nel 2020” : L'assegno unico per le famiglie con figli a carico rimane un obiettivo per il governo, ma non verrà messo in campo già con questa legge di Bilancio e quindi slitterà almeno al 2021. Mentre in quello stesso anno andrà a scadenza la quota 100 che, come assicura parlando della Manovra e della Nota di aggiornamento al Def il viceministro all'Economia Antonio Misiani, non verrà rinnovata.Continua a leggere

Pensioni e Manovra 2020 - esodati in piazza il 9 ottobre per la salvaguardia : Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al caso dei lavoratori esodati e alla necessità di un intervento di salvaguardia da inserire all'interno della prossima legge di bilancio 2020. I precedenti interventi di tutela non sono infatti riusciti a salvaguardare tutti i cittadini rimasti senza lavoro ed al contempo senza l'assegno dell'Inps. Per questo motivo, i comitati si mobilitano per far sentire nuovamente la loro voce in vista della prossima ...

Manovra 2020 : ultime novità su lavoro - welfare - ticket sanitari - famiglia : Riduzione del cuneo fiscale e misure fiscali a sostegno delle famiglie. Questi alcuni dei punti principali contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 approvata dal Consiglio dei ministri del Governo Conte – bis nella seduta del 30 settembre. Non gli unici però. A questi si aggiungono tutta una serie di altri provvedimenti allo studio in tema di lavoro, welfare e famiglie, tra cui: novità sui ticket sanitari ...

Manovra : Gualtieri - ‘in 2020 disinnescata clausola Iva - dimezzata in 2021’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Noi disinneschiamo la clausola di salvaguardia nel 2020 con zero aumento dell’Iva e abbiamo dimezzato quella dell’anno successivo. E la vogliamo eliminare completamente l’anno ancora dopo”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. L'articolo Manovra: Gualtieri, ‘in 2020 disinnescata clausola Iva, dimezzata in 2021’ ...

Legge di Bilancio 2020 : “riforma fiscale e spending dopo la Manovra” : Legge di Bilancio 2020: “riforma fiscale e spending dopo la manovra” Legge di Bilancio 2020 – Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza il governo ha iniziato a tracciare la strada verso l’approvazione della manovra. Tra la necessità di scongiurare l’aumento dell’Iva e la volontà di ridurre le tasse soprattutto sul lavoro non mancano le difficoltà. Il presidente del ...

Cuneo fiscale 2020 : importo taglio e requisiti in Manovra - la guida : Cuneo fiscale 2020: importo taglio e requisiti in Manovra, la guida Cominciano a delinearsi i contorni del taglio del Cuneo fiscale, uno dei punti nevralgici della prima Legge di Bilancio del governo giallorosso. taglio Cuneo fiscale da luglio Il taglio del Cuneo fiscale – in sostanza la diminuzione del carico fiscale sullo stipendio dei dipendenti in modo che aumenti l’importo netto, quello che concretamente finisce nello loro tasche ...

Manovra 2020 : tutte le novità su uso contanti e carte di credito : Manovra 2020: novità su uso contanti e carte di credito. L’evasione fiscale è da sempre considerata una priorità da affrontare da ogni governo in carica, ma le misure per contrastare efficacemente il problema sono state poche finora (tra queste rientrano i controlli avviati sull’uso contanti), e quelle che sono state messe in atto, non hanno sempre sortito i risultati sperati. Anche nelle intenzioni dell’attuale governo “giallo-rosso”, la ...