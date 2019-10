Mamma malata terminale | marito e figli organizzano il Natale a ottobre solo per lei

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Helen Robinson, è una giovanedi 43 anni, di Cadbury, in Inghilterra, che lo scorso anno è stata operata per un tumore al seno. Tutto sembrava procedere alla grande, le cure stavano andando avanti, il mostro sembrava scomparso, e la famiglia stava pian piano tornando alla normalità. Ma il destino è crudele epoche settimane fa è arrivato il responso dei medici: “Il cancro è tornato”. Una notizia terribile per ilStephen Robinson, 49 anni, ex operaio, e i sette. Per i medici la 46enne potrebbe non arrivare alla fine dell’anno, così ilStephen, 49 anni, ha organizzato con iun ultimo addio particolare. L’uomo ha avuto un’idea: raccogliere i fondi per celebrare le feste diin anticipo, per fare in modo che durante questa importante festività lasia ancora con i suoi bambini. Stephen, è riuscito a comprare i ...

